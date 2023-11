Questo giardino fiorisce d’inverno, ed è una meraviglia

Fonte: @B. Calvene Villa Giulia, a Verbania Pallanza, una vera bellezza della botanica

Villa Giulia, un’incantevole dimora ottocentesca immersa in un parco affacciato sul Lago Maggiore, nel cuore di Verbania Pallanza, si prepara a regalare un’esplosione di colori e di fioriture mozzafiato, nonostante la stagione fredda.

È la stagione delle camelie e ne fioriscono di tantissime varietà, la sasanqua, la hiemalis, la vernalis, la Hinode-gumo, dai petali candidi sfumati di rosa, fino alla straordinaria Yuletide, con le sue corolle rosse vivaci: ogni camelia è un’opera d’arte unica creata da Madre Natura.

Il giardino che fiorisce d’inverno

Il weekend del 25 e 26 novembre, si tiene la XVIII Mostra della camelia invernale ed è uno degli eventi più belli della stagione. Quando tutt’intorno al Lago Maggiore si colora dei toni caldi dell’autunno e si assiste all’ormai celebre foliage, il giardino lussureggiante di Villa Giulia esplode di mille colori. Sono quelli delle camelie che sbocciano d’inverno.

La mostra viene allestita anche nelle sale interne della villa, che solitamente è sede di mostre e spettacoli, splendidi ambienti in stile Liberty che fanno viaggiare la mente indietro agli anni della Belle Époque.

Gli eventi imperdibili a Villa Giulia

La manifestazione non si limita solo a porre l’accento sulla straordinaria bellezza delle camelie, sarà anche possibile partecipare a tour in motoscafo per scoprire le affascinanti storie delle ville lungo il lago (prenotazione obbligatoria). Per gli amanti del verde, vengono organizzate passeggiate guidate a vivai di camelie e alle prestigiose collezioni di Villa Maioni, a Verbania, e Villa Anelli, a Oggebbio. Per gli appassionati d’arte, invece, il Museo del Paesaggio di Verbania organizza due visite guidate alla mostra “Due Veronese sul Lago Maggiore. Storia di una Collezione” (anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria).

Inoltre, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino (1923 – 1985), uno spazio speciale della mostra rende omaggio al suo genio letterario e a quello dei suoi illustri genitori, Eva Mameli e Mario Calvino, studiosi del mondo vegetale.

Verbania, il giardino sul lago

Soprannominata il “Giardino sul Lago”, questa perla del Piemonte è una meta vivace e ricca di attrazioni durante tutto il corso dell’anno, inverno compreso. Amata da scrittori e artisti illustri per il paesaggio fiabesco che la incornicia e l’eleganza che la contraddistingue, è il luogo ideale dove vivere magiche atmosfere invernali.

Nella stagione più fredda, Verbania sembra una cartolina, una terrazza naturale sul Golfo Borromeo che ospita un tripudio di ville, giardini fioriti, anche d’inverno, e parchi affacciati sul Lago Maggiore che la rendono una destinazione turistica molto apprezzata dagli italiani e soprattutto dagli stranieri.

L’intera zona del Verbano fu una delle mete di villeggiatura più amate già a partire dal 1700, tanto da conquistare personaggi del calibro di Gustave Flaubert, Charles Dickens e Stendhal.