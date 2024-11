I migliori centri termali in Italia d’inverno

Fonte: iStock Le Cascate del Mulino del centro termale di Saturnia, Toscana

Con l’arrivo dell’inverno, le terme diventano la meta ideale per chi cerca relax e benessere e l’Italia, con i suoi meravigliosi centri termali, alcuni dei quali immersi in un panorama unico ed affascinante, sono in grado di accogliere i visitatori nel migliore dei modi, grazie alla qualità delle acque e l’atmosfera accogliente. Ecco quali sono alcuni tra i migliori centri termali in Italia in inverno, con tutte le informazioni relative a come raggiungere le singole località, ma anche caratteristiche e prezzi, per un’esperienza rilassante e senza eguali.

Terme di Saturnia, nel cuore della Maremma

Il viaggio alla scoperta dei migliori centri termali italiani parte dalle Terme di Saturnia, una meta perfetta per l’inverno grazie alla cornice naturale che le circonda e alla calda atmosfera che le caratterizza. L’attrazione principale di queste terme è rappresentata dal parco termale, composto da quattro piscine all’aperto, ma anche diverse vasche per l’idromassaggio e percorsi benessere, che alternano acqua calda e fredda.

Le Terme di Saturnia sono un vero e proprio gioiello naturale, rappresentato anche dalle Cascate del Mulino, dove l’acqua sulfurea scorre tra le vasche calcaree naturali, riuscendo a regalare agli ospiti un’esperienza rilassante e di benessere a cielo aperto. È possibile, infatti, godere di queste acque anche durante i periodi invernali, in quanto le temperature si aggirano costantemente sui 37,5 gradi, rendendola ideale per rigenerarsi nei mesi più freddi. Si tratta di un’acqua ricca di minerali, come zolfo e bicarbonato, ed è indicata per problemi dermatologici, respiratori e per rilassare i muscoli più affaticati.

Informazioni utili sulle Terme di Saturnia

Durante il periodo invernale, il parco è aperto dalle 9.30 alle 17.00, con la possibilità di usufruire della sola fascia pomeridiana, il cui orario va dalle 13.00 alle 17.00, pagando un prezzo di ingresso ridotto. Infatti, l’ingresso giornaliero a questo centro termale è di 26,00€ nei giorni feriali e di 31,00€ nei giorni festivi. È anche possibile acquistare dei pacchetti benessere offerti dal centro, con costi che partono da 65€. Per chi, invece, desidera solo beneficiare delle proprietà curative delle acque delle Cascate del Mulino, queste sono sempre accessibili gratuitamente, ma non è previsto alcuni servizio, ad esempio, di noleggio lettino, accappatoio o ciabatte.

Raggiungere le bellissime Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto, è molto semplice. In auto è possibile utilizzare la rete autostradale italiana e poi seguire le indicazioni che portano a Saturnia. Con i mezzi pubblici, invece, le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Grosseto e Albinia, che distano entrambe circa 45 km dal centro termale, che è possibile raggiungere utilizzando bus o taxi.

QC Terme Pré-Saint-Didier, per un’esperienza di benessere tra le Alpi

Questa volta il viaggio prosegue in un’altra splendida regione del Nord Italia, nel cuore della Valle d’Aosta. Qui, per una fuga perfetta per l’inverno, è possibile godere del bellissimo centro termale di QC Terme di Pré-Saint-Didier, immerso in una cornice naturale senza eguali, ai piedi delle Alpi e del suggestivo Monte Bianco.

In questo centro termale è possibile godere di oltre 40 pratiche benessere differenti, come cascate tonificanti, ma anche vasche idromassaggio e percorsi Kneipp, oppure di piscine calde all’aperto, che durante l’inverno creano un’atmosfera decisamente suggestiva, e la bellissima Sauna Chalet, con una panoramica mozzafiato, che evoca il calore delle antiche baite di montagna.

Informazioni utili sulle terme di Pré-Saint-Didier

È possibile accedere alle Terme di Pré-Saint-Didier dal Lunedì al Giovedì e la Domenica dalle 9.00 alle 22.00, il Venerdì dalle 9.00 alle 23.00 e Sabato dalle 8.00 alle 23.00, con un prezzo di ingresso di 64,00 € per l’intera giornata e senza limiti di tempo oppure, come il centro termale QC Terme Dolomiti, di 54,00€ per un massimo di cinque ore oppure 46,00€ per il pacchetto “Relax sotto le Stelle”, con l’ingresso dalle 19.30. Inoltre, anche in questo caso, è possibile acquistare pacchetti di ingresso per coppie o singoli a partire da 118,00€.

Questo magnifico centro termale si trova a Pré-Saint-Didier ed è facilmente raggiungibile in auto, con la possibilità di godere di un ampio parcheggio nei pressi della struttura, oppure, per chi preferisce usufruire dei mezzi pubblici, è possibile raggiungere facilmente la struttura da Aosta o Courmayeur.

Visitare il centro termale QC Terme Pré-Saint-Didier d’inverno è la soluzione ideale per chi vuole vivere la magia dell’inverno godendo delle piscine all’aperto e delle sue calde acque termali, circondati dalla neve, in un’atmosfera perfetta.

QC Terme Dolomiti, in Val di Fassa

Nel suggestivo panorama italiano delle Dolomiti, il centro termale QC Terme Dolomiti è la destinazione idea per chi è alla ricerca di una pura esperienza di relax invernale. Queste terme si trovano a Pozza di Fassa, in Trentino Alto-Adige: uno spazio veramente ampio, di oltre 4000 metri quadrati, dove è possibile godere di spazi dedicati al benessere, distribuiti su diversi livelli. Chi decide di visitare queste terme, può godere delle proprietà benefiche delle acque termali di Alloch, l’unica sorgente sulfurea del Trentino, ideali per rigenerare corpo e mente, soprattutto nei mesi più freddi.

Tra le attrazioni principali del centro ci sono le piscine panoramiche con acqua termale, bagni giapponesi e saune dal design unico, oltre che diverse aree relax, ispirate al paesaggio naturale delle Dolomiti. Ci sono anche diverse tinozze all’aperto, dove è possibile immergersi e sentire così il contatto stretto con boschi circostanti, ma anche percorsi sensoriali cromoterapici ed il percorso Kneipp, un percorso benessere che alterna acque fredde ad acque più calde, con pavimenti in pietra ed idrogetti ad alta pressione.

Informazioni utili per QC Terme Dolomiti

Il centro termale di QC Terme Dolomiti è aperto dalle 10.00 alle 22.00, da Domenica a Giovedì, e dalle 10.00 alle 23.00 il Venerdì ed il Sabato. Il costo di ingresso parte da 54,00€,per una permanenza di 5 ore, fino a 64,00€ per l’ingresso giornaliero, senza limiti di permanenza. Per gli ospiti c’è la possibilità di scegliere anche la possibilità di acquistare pacchetti per coppie, al costo di 236€ con un massaggio di coppia, oppure, a partire da 118,00€ sono acquistabili pacchetti che prevedono l’ingresso al centro più un massaggio di almeno 25 minuti.

Per godere della bellezza di questo centro termale e delle proprietà benefiche dei suoi percorsi è possibile raggiungere il centro in auto percorrendo l’autostrada A22, in direzione Ora/Egna e poi Val di Fassa, oppure arrivare in treno alle vicine stazioni di Bolzano e Trento e poi proseguire in bus. Durante la stagione invernale, inoltre, data la sua posizione, è possibile usufruire del servizio Dolomiti Superski e sfruttare così collegamenti pratici per gli amanti dello sci e del benessere.

Terme di Sirmione, in Lombardia

Sulle rive del Lago di Garda, fra le mete da non perdere, si trovano le Terme di Sirmione, strutture in grado di offrire agli ospiti un’esperienza termale unica, ideale per il periodo invernale. L’acqua termale del centro, calda e ricca di proprietà benefiche, ha una temperatura alla sorgente di 69°C ed è classificata come un’acqua sulfurea salsobromoiodica, ovvero particolarmente adatta a trattamenti per la pelle, ma anche per il sistema respiratorio dell’individuo e del sistema muscolo-scheletrico.

Per accedere ai benefici delle Terme di Sirmione, la struttura più rinomata è quella di Aquaria Thermal SPA, un centro wellness immerso nell’incantevole paesaggio naturale del Lago di Garda. Tra i servizi offerti da questa struttura è possibile trovare diverse piscine termali, sia interne, che esterne, ma anche saune, bagni di vapore e aree relax con vista panoramica sul territorio circostante. Inoltre, data la sua posizione, gli ospiti del centro, soprattutto durante il periodo invernale, possono godere di un’atmosfera magica, data dal contrasto tra le temperature esterne più rigide e le temperature più elevate delle acque termali.

Informazioni utili per godere delle proprietà benefiche delle Terme di Sirmione

Il centro termale Aquaria Thermal SPA è aperto dalla Domenica al Giovedì dalle 9.00 alle 22.00 e Venerdì e Sabato dalle 9.00 alle 24.00. Il prezzo d’ingresso, nei giorni feriali, è di 86,00€ per l’intera giornata, che può variare a 42,00€ se si decide di entrare nel centro solo in orario serale e godere dell’aperitivo, oppure 19,00€ per il solo ingresso notturno. Allo stesso tempo, sono disponibili diversi pacchetti d’ingresso, che comprendono anche trattamenti specifici e massaggi. Inoltre, l’ingresso a questo centro deve avvenire sempre tramite prenotazione.

Per raggiunge le Terme di Sirmione, in auto dall’autostrada A4, oppure dalle più vicine stazioni del treno di Desenzano del Garda e Peschiera del Garda, dalle quali è possibile usufruire del servizio di trasporto in taxi o bus.

Parco Termale del Garda a Colà di Lazise, in Lombardia

Infine, tra i migliori centri termali da visitare in inverno, si consiglia il Parco Termale del Garda, a Colà di Lazise. Questo centro termale si sviluppa attorno alla storica Villa dei Cedri ed offre agli ospiti la possibilità di immergersi appieno in un’esperienza di relax unica nella natura lombarda.

Questo Parco Termale è famoso per i due laghi termali alimentai da acque oligominerali dalla temperatura costante di 33/34°C, ricche di calcio, magnesio, litio e bicarbonato, con numerose proprietà benefiche. Il Ministero della Sanità, infatti, ha riconosciuto le notevoli proprietà terapeutiche dell’acqua termale di Villa dei Cedri, dimostrandone l’efficacia sulla cura della pelle e delle malattie atro-reumatiche e per la riabilitazione motoria.

Informazioni utili sulle Terme di Colà

L’ingresso giornaliero al Parco Termale di Villa dei Cedri è di 40,00€, che combinato all’ingresso del Centro Benessere sale a 70,00€. È anche possibile acquistare dei pacchetti benessere il cui costo parte da 230,00€, che comprende l’ingresso per due persone al Centro Benessere ed un massaggio di 50 minuti, fino a 280,00€ per un soggiorno benessere in Hotel, più l’accesso al Parco Termale ed il Centro Benessere.

È possibile raggiungere il centro termale in auto, viaggiando sull’autostrada A22 del Brennero, oppure in treno arrivando alle stazioni vicine di Peschiera del Garda o Desenzano del Garda, da cui è possibile proseguire in bus verso la località termale.

Queste sono solo alcuni dei centri termali più belle d’Italia, la cui visita è in grado di regalare un’esperienza unica di benessere e relax, anche durante il periodo invernale, così da vivere un’atmosfera magica e all’insegna della salute.