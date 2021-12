Verbania, le meraviglie da scoprire

La bella città di Verbania sorge sulle sponde settentrionali del lago Maggiore , ed è formata da quattro centri: Verbania,Una meta romantica per i fine settimana invernali, tra passeggiate in riva al lago, incredibili scorci, isole in cui il tempo sembra essersi fermato, e meravigliosi giardini, come quelli di(nella foto). Uno dei luoghi più incantevoli di Verbania è senza dubbio questa dimora in cui si possono visitare i giardini botanici che custodiscono un immenso patrimonio botanico formato da oltre mille piante. Ci troviamo tra Pallanza e Intra, sul promontorio della Castagnola, in uno scenario davvero suggestivo.