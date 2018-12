A Parigi nasce l’hotel per book lovers, con consegna dei libri in camera

editato in: da

A Parigi c’è un albergo che fornisce un servizio di libri in camera. Un vero e proprio paradiso per gli amanti della lettura.

La Francia è il paese più visitato al mondo, con Parigi che ne è indiscutibilmente la regina. In questo periodo dell’anno in tantissimi decidono di regalarsi un viaggio nella capitale, trascorrendo magari le festività di Natale e Capodanno.

Chiunque dovrebbe mettervi piede almeno una volta nella vita e di certo non mancano i motivi per farlo. Qualora ne dovesse servire uno nuovo, da aggiungere alla già lunghissima lista, ecco spuntare di colpo l’idea geniale di un hotel, Le Pavillon des Lettres. La struttura apre le porte a chiunque ma parla al cuore dei veri amanti dei libri.

Un vero e proprio paradiso per i book-nerd, coccolati durante tutto il loro soggiorno. L’albergo è affascinante e intrigante, con un totale di 26 stanze. Il loro arredo è totalmente in pieno stile parigino, con tanto di terrazzino privato, con splendida vista sulla Tour Eiffel. Ognuna delle 26 camere inoltre vanta il nome di un celebre scrittore o scrittrice della letteratura europea del ventesimo secolo. A questi si aggiungono però anche alcuni noti personaggi. Si va dunque da Hans Christian Andersen a Charles Baudelaire, da Gustave Flaubert a Virginia Woolf.

Si potrebbe pensare facilmente a una semplice trovata snob, ma c’è ben altro dietro. Agli ospiti viene garantito un servizio di lavanderia, colazione in camera e fornitura libri. Ogni giorno infatti verrà servito un volume sul piumone in stanza. Ogni camera inoltre è stata decorata con frasi e citazioni celebri, provenienti da poesie e romanzi. Il giro del mondo, tra svariate culture differenti, restando comodamente seduti sul proprio letto, da soli o in coppia.

Quando si pensa che il limite possa essere stato raggiunto, ecco che Le Pavillon des Lettres lo supera nuovamente. La struttura prevede infatti la presenza di un professore o professoressa madrelingua, che aiuterà chiunque a cimentarsi nella lettura di testi in francese. In alternativa si potrà semplicemente ricevere qualche lezione di lingua, così da migliorare la propria pronuncia. Una vacanza culturale in piena regola dunque, tra puro relax e l’odore delle pagine stampate che fa impazzire gli avidi lettori.