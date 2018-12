Cosa fare a Natale e Capodanno a Parigi

editato in: da

Ogni anno Parigi apre le porte a milioni di turisti per le feste di Natale e Capodanno. Ecco dunque alcuni utili consigli se si è scelto di festeggiare nei pressi della Tour Eiffel.

Tutti dovrebbero recarsi a Parigi almeno una volta nella vita e, considerando come la Francia sia il paese più visitato al mondo, di certo questo è un pensiero decisamente comune. Con le vacanze di Natale che si avvicinano, si potrebbe smettere di rimandare questo viaggio e decidere di farsi uno splendido regalo, restando in Francia da Natale fino a Capodanno.

Tante le cose da poter fare in una splendida Parigi illuminata a festa, ricca di intriganti mercatini natalizi. Detto questo, la prima tappa deve necessariamente essere la Tour Eiffel, fosse anche soltanto dal basso. In questa zona si trova il Village de Noel, composto da due settori. Il primo è il Marché de Noel du Champ de Mars, che apre le proprie porte al pubblico dal 15 dicembre al 6 gennaio 2019, il secondo è il Marché de Noel de Bir Hakeim, in attività dal 20 dicembre al 6 gennaio 2019.

I più frequentati in assoluto sono però i mercatini degli Champs Elysées, con circa 15 milioni di presenze ogni anno. Dopo la sospensione nel 2017, hanno fatto il loro ritorno lo scorso 24 novembre e proseguiranno fino al 6 gennaio 2019. Sono stati inoltre trasferiti all’interno dei giardini delle Tuileries.

Il tradizionale Capodanno di Parigi prevede una classica cena in famiglia o in un ristorante, per poi riversarsi nelle strade, tra festeggiamenti di gruppo, tanta musica e lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Le celebrazioni si concentrano soprattutto presso gli Champs-Elysées, dov’è possibile trovare una gran folla, soprattutto dalle ore 22.00 in poi. Sarà inoltre possibile assistere alle proiezioni e giochi di luci sull’Arco di Trionfo.

Totalmente illuminata anche l’intera area intorno alla Tour Eiffel. In molti decidono inoltre di recarsi a Pigalle, dove trovare lo storico Moulin Rouge per una notte speciale. Tante inoltre le discoteche, dove i più giovani possono trascorrere tutta la notte, festeggiando il nuovo anno scatenandosi a ritmo di musica. Tra i locali principali come non indicare il Les Planches, il Queen, il Monkey Club e Le Duples, nei pressi dell’Arco di Trionfo.