L’oroscopo dei viaggi 2023: dove andare segno per segno

Fonte: 123rf L'oroscopo dei viaggi del 2023

Se siete dei veri viaggiatori, sapete benissimo che anche le antiche civiltà credevano nell’influenza della Luna, delle stelle e dei movimenti dei pianeti sulla vita quotidiana. Solstizio, equinozio, eclissi solare o lunare, Luna piena erano – e ancora oggi sono – fenomeni naturali che influivano sul ciclo vitale.

Qualcosa di vero, quindi, nell’oroscopo, ci sarà. E, se siete nati sotto una certa influenza astrale, forse è per questo che avete un certo carattere e che molto probabilmente vi accadranno determinate cose.

Che ci crediate oppure no, ci siamo affidati ai più noti astrologi d’Italia e, in base alle loro previsioni segno per segno per l’anno 2023, abbiamo pensato di proporvi un tipo di viaggio, una meta o un’esperienza. Ecco i nostri suggerimenti di viaggio per l’anno prossimo.

Ariete

Il 2023 è l’anno delle sfide per i nati sotto il segno dell’Ariete. Mai come ora l’Ariete ha bisogno di recuperare il tempo perduto, ecco perché secondo il noto astrologo Paolo Fox il 2023 deve essere l’anno del riscatto e delle sfide. È proprio lui a ricordare che a partire dal 19 marzo, “Mercurio inizia un transito stimolante che rivela una grande capacità di azione. E così, chi ha una bella creatività potrà sfruttarla”. Il viaggio consigliato è quindi quello avventuroso, che può essere in Paesi davvero sfidanti come la Namibia, il Botswana, l’Argentina o l’interno della Thailandia se non addirittura un viaggio nell’outback australiano, dove vivere a contatto con la natura, conoscere i popoli locali e mettersi alla prova day by day.

Fonte: iStock

Toro

Gli esperti sostengono che il 2023 inizi proprio con la Luna in Toro e quindi parte già bene. Inoltre, secondo il celebre astrologo Branko “dal mese di maggio, dopo 12 anni, arriva Giove che è il pianeta della fortuna”. È quindi arrivato il momento di sfidarla? Ecco allora che i nati sotto il segno del Toro dovrebbero trascorrere almeno un weekend a Montecarlo ai tavoli del casinò. Per chi sta pensando già alle prossime vacanze estive, il consiglio è di fare un tour degli Stati Uniti, magari della West Coast, prevedendo sicuramente una tappa a Las Vegas. Con tutti i casinò che ci sono in città non tornerete a casa a mani vuote.

Fonte: iStock

Gemelli

Per i nati nel segno dei Gemelli è un momento di cambiamento, specie in campo lavorativo. Secondo Paolo Fox, forse il 2023 non è l’anno migliore per prendere impegni troppo impegnativi. Il mese ideale per l’amore e le relazioni per i Gemelli sarà quello di aprile. Ecco allora che il nostro consiglio è quello di pensare non a un viaggio importante, almeno per quest’anno, bensì di organizzare più weekend e un viaggio a medio raggio magari per le vacanze di Pasqua (che cadrà il 9 aprile). Ci sono già offerte aeree da prenotare ora, iniziate a pensare a dove andare.

Fonte: iStock

Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko per il 2023, “i viaggi dei nati nel segno del Cancro saranno molto favoriti”. E se lo dice lui ci fidiamo ciecamente. Sarà soprattutto la seconda parte dell’anno a parlare di successi. L’estate potrebbe essere importante per chi vuole sposarsi o andare a convivere. È quindi giunto il fatidico momento di organizzare un viaggio di nozze? Qui c’è davvero da sbizzarrirsi allora e grandi consigli non ci sentiamo di darveli perché è il viaggio della vita e ognuno è libero di scegliere la meta che più lo fa sognare. Però possiamo darvi qualche indicazione sulle nuove tendenze: una di queste è la fuga da Instagram Avete presente tutti quei post di luoghi meravigliosi, colorati e super fotografati? Ebbene, il vero viaggio è quello verso mete meno conosciute come Cile o Vietnam, dove sentirsi anche un po’ esploratori e dove essere anche più rispettosi dell’ambiente, un tema verso il quale i giovani oggi sono molto più sensibili, ma uno dei trend in crescita è anche quello del viaggio romantico per antonomasia, magari a bordo di un treno di lusso con carrozze letto da mille e una notte, primo fra tutti l’Orient Express, ma proprio nel 2023 partirà il primo treno La Dolce Vita, ispirato agli Anni ’60-’70 davvero da sogno.

Fonte: Accor Group Media Gallery

Leone

Sarà un anno di cambiamenti anche per il Leone, dal punto di vista professionale e delle relazioni. Pare che quest’anno non sia stato facile e che in uno dei due campi ci sia stata anche qualche delusione. Il 2023 sarà sicuramente migliore, ma non bisogna perdere di vista l’aspetto economico. Alla luce delle previsioni fatte dagli esperti vi suggeriamo un tipo di viaggio da fare in solitaria, magari zaino in spalla, se siete persone che si adattano facilmente, altrimenti ci sono soluzioni economiche ma più confortevoli. Uno dei viaggi che si possono sicuramente fare da soli è l’Interrail: si acquista un biglietto ferroviario open per viaggiare in tutta Europa prendendo letteralmente il primo treno che passa. Si possono prenotare stanze o appartamenti online anche il giorno prima e fare tutto tramite app. L’importante è viaggiare leggeri e con tutto il necessario per essere autonomi.

Fonte: iStock

Vergine

I primi mesi dell’anno non saranno semplici, dicono gli esperti che consigliano di “bloccare tutti rapporti superflui e le situazioni che portano stress inutile”, quindi preparatevi. Il periodo migliore per i Vergine parte dal mese di maggio, ma si dovrà attendere fino ad agosto, quando Mercurio entrerà nel segno, per assistere a una vera e propria svolta. Dicono che si potrebbero ricucire dei rapporti se non addirittura ritrovare un vecchio amico. Quindi il vostro viaggio più importante sarà quello estivo, magari proprio in compagnia di una persona che non vedevate da anni. A questo punto potrebbe essere divertente tornare in quei luoghi che vi accomunano, e quindi molto probabilmente in Italia. Il nostro Paese è davvero il più bello del mondo. Abbiamo tutto: mare, montagne, colline, laghi, borghi, città d’arte, luoghi antichi ma anche moderni, arte e design, cibo e vino. Insomma, il tema del viaggio lo scegliete voi, ma la meta è sicuramente il Belpaese.

Fonte: iStock

Bilancia

Sarà un anno di lavoro il 2023 per la Bilancia, ma nessuno potrà togliervi l’estate. Anzi, dovrà essere all’insegna del divertimento e della felicità perché i mesi successivi, dicono gli esperti, saranno un crescendo. Se volete divertirvi, quindi, non c’è nessun posto migliore di Ibiza per farlo. L’isola delle Baleari è la regina dei party, dei locali e dei dj set live, specie d’estate. Qui arriva gente da tutto il mondo ed è il luogo migliore dove fare nuove conoscenze. Ma se il vostro concetto di divertimento è diverso da quello delle notti folli, sappiate che c’è un’altra Ibiza dalla parte opposta con ristorantini, spiagge tranquille e paesaggi bellissimi per un divertimento slow.

Fonte: Ufficio stampa

Scorpione

Secondo gli astrologi, “non c’è un attimo di tempo da perdere: i primi mesi dell’anno saranno interessantissimi, con un picco massimo per i mesi di marzo, aprile e maggio”. Quindi, se dovete fare qualcosa di importante fatelo subito, perché poi il resto dell’anno sarà piuttosto tranquillo. Se il nostro consiglio è quindi di trascorrere un’estate in una località di villeggiatura senza troppi stress, facendo vita di mare, spiaggia e passeggiate sul lungomare, date il meglio di voi stessi a inizio anno e prenotate subito un super viaggio. Vi suggeriamo gli Stati Uniti che non deludono mai, ma anche nuove mete emergenti da scoprire in anteprima, come per esempio l’Arabia Saudita o il piccolo emirato di Ras Al Khaimah.

Fonte: 123rf

Sagittario

Secondo l’oroscopo dell’astrologo Branko, il 2023 potrebbe essere un anno in cui fare attenzione alla salute, per i nati sotto il segno del Sagittario, in particolare ai “punti deboli” come schiena e fegato. Quindi, i vostri viaggi dell’anno prossimo dovranno essere tranquilli. Scordate di trasportare pesi o zaini, di esagerare con cibo e alcool. L’esperienza consigliata è quindi di organizzare fin da subito alcuni weekend o ponti (nel 2023 ce ne sono parecchi) tra terme e spa e di pensare a un tipo di vacanza all’insegna del benessere, magari facendo yoga, del detox, soggiornando in un maso contadino, e quindi all’aria aperta dove rigenerarsi e rimettersi in forma.

Fonte: Ufficio Stampa Pizzinini/Scolari - Ph: Max Draeger

Capricorno

Il 2023 sarà un grande anno per i Capricorno, così come lo è stato anche il 2022 e, secondo gli esperti, 2il fatto di avere un ottimo anno suscita l’invidia degli altri segni”. I mesi tra gennaio e marzo saranno già ricchi di fermento. Molto interessante sarà l’estate, in particolare per chi vuole sposarsi. Come per il Cancro, quindi, potrebbe essere l’anno giusto per convolare a nozze e pensare alla luna di miele, il viaggio che – solitamente – si fa una volta nella vita. Dato il vostro carattere vincente, voi consigliamo mete strabelle, come la Polinesia o, meglio ancora, le Isole Cook, ancora più esclusive e incontaminate (oltre che costose) o addirittura la Nuova Zelanda, talmente lontana che sono davvero pochi coloro che riescono ad andarci in vacanza. Ma voi siete il top e ve lo potete permettere tranquillamente.

Fonte: 123rf

Aquario

“L’anno 2023 per voi è di straordinaria importanza e bellezza e, dopo 248 anni, a marzo arriva Plutone”, dice Branko, mentre “si parte subito bene perché a gennaio Venere è nel segno” sostiene Paolo Fox. Insomma, l’anno che sta arrivando si prospetta super per i nati dell’Aquario. Bisogna quindi iniziare a fare progetti fin da subito, vista la grande voglia di conoscere e di allargare il giro delle proprie conoscenze. Un occhio solo alle economie: non sperperate troppo, specie in vista di fine anno quando potreste avere delle spese inaspettate. Insomma, visto il periodo favorevole, divertitevi e mettete via i soldi per le vacanze estive. Durante l’anno potete organizzare weekend fuoriporta in Italia o in Europa visitando le nostre belle Capitali europee, mentre per le vacanze estive pensate a un mega viaggio, magari quello che avete sempre sognato di fare.

Fonte: iStock

Pesci

Finalmente Saturno, che da tre anni ha cambiato la vita dei Pesci, non influirà più sugli eventi, dicono gli astrologi. È quindi giunto il momento di portare a termine i propri progetti. La fortuna si presenta i da maggio in poi “con un Giove che sarà straordinario nel lavoro e, naturalmente, in amore”, dice Paolo Fox. È proprio l’anno giusto, il 2023, di fare esperienze più interessanti e soprattutto appaganti. Tra queste ci sono i viaggi ovviamente. Se avevate in mente il viaggio della vita, fatelo. Nella nostra lista dei desideri ci sono le Filippine, l’Alaska e il Brasile. Nella vostra?