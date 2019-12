Interrail, 10 itinerari per percorrere l’Europa in treno

Avete mai pensato di scoprire l'Europa in treno? L'Interrail offre numerosi itinerari adatti ad ogni esigenza, da quelli più brevi che possono essere percorsi in un weekend a quelli che vi terranno impegnati per molti giorni, tra le più belle meraviglie del nostro continente. Può essere un'esperienza diversa dal solito, da regalarvi per viaggiare in compagnia o da soli. Abbiamo scelto per voi alcuni dei percorsi più affascinanti e suggestivi che ci siano.