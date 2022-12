Tra i migliori viaggi da fare in treno nel 2023 c’è anche un italiano

Il treno continua ad essere uno dei mezzi di trasporto preferiti da chi ama davvero viaggiare: non è solamente un modo per giungere a destinazione ma un’esperienza incredibile da vivere in ogni suo istante , assaporando atmosfere di una volta e panorami mozzafiato. Visto il fiorente interesse per questo genere di avventura, molti nuovi itinerari in tutto il mondo debutteranno nel 2023.

La Dolce Vita, il ritorno dell'Orient Express in Italia

Il leggendario Orient Express fu uno dei più famosi treni a lunga percorrenza mai esistiti: sul finire dell'800, attraversava l'Europa intera conducendo i suoi passeggeri da Parigi all'affascinante città di Costantinopoli, storica porta per l'Oriente. Negli anni, il viaggio perse il suo smalto e pian piano l'intera tratta venne ridotta, a causa della strenua concorrenza del trasporto aereo, sicuramente più comodo e veloce per raggiungere qualsiasi punto nel mondo. Ma il fascino di quell'itinerario non ha mai cessato di conquistare i viaggiatori, tanto che di recente l'Orient Express è tornato a rivivere.

Ora, è l'Italia a lanciare una nuova tratta ferroviaria che vuole richiamare quelle atmosfere meravigliose, sulla scia di un lusso d'altri tempi che è difficile sperimentare altrove. Nato da un'idea del gruppo Accor Hotels, l'Orient Express La Dolce Vita partirà nel 2023 per un viaggio alla scoperta dei più suggestivi paesaggi italiani - con qualche tappa all'estero, per accontentare anche i passeggeri più esigenti. Il treno extra lusso è composto da 11 carrozze, inclusi la carrozza bar con musica dal vivo e il vagone ristorante, che servirà pasti gourmet a base di eccellenze enogastronomiche del nostro Paese.

Il design ricorda i fasti di una volta, con arredi ispirati allo stile italiano degli anni '60 e '70: all'interno, il treno ospita 12 cabine deluxe rivestite in legno e 18 master suite dotate di ogni confort. Viaggiare a bordo de La Dolce Vita sarà un'esperienza da favola, che avrà inizio ancor prima di giungere in stazione. Basti pensare che i passeggeri avranno un concierge privato che li aiuterà a rendere il loro viaggio davvero speciale. Tutto ciò ha un costo notevole: si parte da circa 1.900 euro a persona per un itinerario di una o due notti con partenza da Roma. Ma sarà l'occasione per esplorare città meravigliose come Venezia, Siena, Matera e Palermo, e scegliendo una rotta internazionale si potrà arrivare anche a Parigi, Spalato o Istanbul.

I viaggi in treno più belli del 2023

Il 2023 sarà un anno davvero ricco di emozioni, per chi ama viaggiare in treno. Oltre all'Orient Express declinato in versione italiana, ci sono tanti nuovi itinerari in partenza. Come ad esempio il Panda Panoramic Express, un percorso panoramico che attraversa la Cina - e anche una splendida riserva di panda. La prima sezione del tragitto dovrebbe entrare in funzione proprio verso la fine del 2023, ma per la piena operatività dovremmo attendere ancora qualche anno. È invece partito poco prima di Natale il nuovo GoldenPass Express, che collega tre importanti mete turistiche svizzere: Montreux, Gstaad e Interlaken.

Una delle novità più attese oltreoceano è poi il Treno Maya, che attraverserà la penisola dello Yucatan, in Messico. L'itinerario, che dovrebbe debuttare nel dicembre 2023, è lungo oltre 1.500 km e permetterà di seguire le tracce delle più importanti città maya: sono previsti vagoni semplici per i viaggi più brevi, carrozze ristorante (per assaporare la cucina locale) e treni per le lunghe percorrenze, dotati di comode cabine. Sebbene non sia ancora attivo, questo tracciato ha già suscitato numerose polemiche. Dovrà infatti percorrere foreste ancora incontaminate e siti archeologici, dove in effetti durante gli scavi sono emersi antichi reperti.