L’oroscopo dei viaggi 2024: dove andare segno per segno

Fonte: 123rf L'oroscopo dei viaggi 2023: dove andare segno per segno

Che ci crediate oppure no, ci siamo affidati ai più noti astrologi d’Italia per consigliarvi i viaggi da fare nel 2024 in base al vostro segno zodiacale.

Basandoci sulle loro previsioni, per l’anno 2024 vogliamo proporvi un tipo di viaggio, una meta o un’esperienza perfetta per il vostro quadro astrale.

Ecco i nostri suggerimenti di viaggio per l’anno prossimo.

Ariete

Gli astrologi prevedono, per chi è nato sotto il segno dell’Ariete, un anno ricco di prosperità e di crescita, con nuovi lavori, nuove amicizie e nuovi amori. Ecco allora che il viaggio perfetto è una crociera a bordo di una nave di lusso dotata di ogni comfort. Se non troverete l’anima gemella tra i circa 6mila passeggeri a bordo sicuramente vi farete almeno tanti nuovi amici.

Toro

Secondo quanto previsto dall’astrologo Jupiter, il Toro, che è “un segno concreto, avrà l’aiuto degli astri nell’avanzare come dei treni, lenti e inesorabili”. Ed è proprio un viaggio in treno quello che fa per i nati sotto questo segno di terra, che sia un’esperienza a bordo di un treno storico in Italia, come quelli organizzati dalla Fondazione FS o un Interrail in giro per l’Europa o, per chi se lo può permettere, un viaggio a bordo di un treno di lusso come il Belmond Orient Express che parte proprio l’anno prossimo.

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, “ogni giorno sarà buono e porterà qualcosa di inaspettato”. L’ideale per queste persone è quindi fare non un solo viaggio, ma tanti viaggi. E per potersi permettere di viaggiare molto bisogna cercare di non spendere troppo. Approfittare delle promo e delle tariffe low cost delle compagnie aeree è quindi l’obiettivo del 2024. Non c’è una meta precisa, ma il consiglio è di esplorare nuove città e luoghi poco battuti dal turismo di massa.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro possono scrivere la parola “fine” a un periodo della vita piuttosto complicato ed è per questo che il 2024 avrà tutto il sapore di una rinascita. Quale posto migliore dove rinascere se non dopo essersi tuffati nelle acque fresche e trasparenti di un cenote messicano, come quello di Suytun che dicono sia il più bello del Paese, o in Giamaica, come il Blue Hole di Ocho Rios? Prenotate subito un volo.

Leone

L’inizio dell’anno vi vede alle prese con molti impegni e poco tempo a disposizione. Quando, però, a primavera, Mercurio passerà in Ariete, troverete il modo per dedicarvi alle vostre passioni e potrete fare nuove esperienze. Magari mettendovi in viaggio zaino in spalla diretti verso uno dei cammini meditativi più famosi al mondo: il Cammino di Santiago de Compostela. La Lonely Planet consiglia proprio per il 2024 il Cammino portoghese, una delle varianti, che, a dispetto del nome, permette di scoprire panorami meravigliosi non solo in Portogallo, ma anche in Spagna ed è considerato uno dei tratti più suggestivi del più famoso Cammino di Santiago.

Vergine

Per i nati della Vergine, il 2024 è l’anno delle scelte, delle occasioni inaspettate, ma anche dei “tagli”. Il viaggio per queste persone è quindi quello della vita, magari dall’altro capo del mondo, in Australia. Magari per non fare più ritorno visto che ancora oggi è la terra delle grandi opportunità. Il nostro consiglio è di esplorare il deserto del Red Center, nelle terre delle popolazioni aborigene osservando i cieli stellati e alcune delle meraviglie della natura che sono da quelle parti si possono ammirare.

Bilancia

Sono in arrivo splendide occasioni, maggiore stabilità, finanziaria ed emotiva, e una forma fisica invidiabile per i nati sotto il segno della Bilancia. Il 2024 è l’anno giusto per il trekking della vita, quello sull’Himalaya, in Nepal, uno dei Paesi più suggestivi del mondo. Da Kathmandu, con i suoi mille templi induisti e buddisti, ai parchi delle regioni temperate, tra animali selvatici e una natura quasi incontaminata, fino ai villaggi arroccati sui rilievi montuosi più impervi del Pianeta, come l’Everest nell’Himalaya e la catena dell’Annapurna, è il viaggio da sogno che fa per voi.

Scorpione

Dovrà essere un anno all’insegna della tranquillità per lo Scorpione. gli astrologi ricordano che Urano e Plutone saranno contrari, pertanto dovrete vedervela con sentimenti che intralciano e imprevisti che richiedono adattabilità. Ci vorranno pazienza, lungimiranza e un po’ di prudenza in più. Ecco perché il 2024 è l’anno più sconsigliato per fare lunghi viaggi, specie fuori dall’Italia. Ma niente paura, perché il nostro Paese offre comunque migliaia di alternative che non hanno nulla da invidiare agli altri Paesi. Vi basterà prenotare un soggiorno in un resort in riva al mare o una casa vacanze in qualunque nostra regione per essere felici.

Sagittario

Sarà un anno impegnativo anche per i Sagittario che dovranno imparare a essere meno nervosi e irascibili. Insomma, avrete sicuramente bisogno di una vacanza in montagna, dove svegliarvi con il cinguettio degli uccelli, trascorrere le giornate osservando i prati verdi e i profili dei monti e rilassarvi con deliziosi massaggi a tra pieno e pino mugo. Trascorrere le serate davanti a un camino acceso e andare a letto presto è ciò che vi servirà.

Capricorno

Potrebbe essere l’anno della svolta, questo 2024, per i Capricorno, persino quello in cui si convolerà a nozze. E, benché oggigiorno le coppie viaggino parecchio, la luna di miele resta sicuramente il più importante che si possa fare in coppia, spesso senza badare a spese perché è stato regalato per le nozze. Approfittatene dunque per togliervi qualche sfizio ovunque decidiate di andare. Se decidete di andare negli Stati Uniti, scegliete un posto super cool come New York, tra hotel cinque stelle ristoranti stellati, o lo Stato del Rhode Island dove, tra antiche mansion e gite in barca a vela, vi sentirete come i Kennedy (Jacqueline veniva proprio da Newport).

Aquario

Il 2024 è un anno molto positivo per gli Aquario, situazione che si potrebbe protrarre persino negli anni. Insomma, inizia un periodo di prosperità sotto tutti i punti di vista. Qualunque viaggio decidiate di fare non potrà che essere bellissimo, sia esso un Gran tour dell’Italia o dell’Estremo Oriente, dell’India (che ultimamente sta tornando di gran moda) o del Sudamerica. Approfittatene per stilare una wishlist dei luoghi che desiderate vedere perché quando il vostro quadro astrale cambierà potreste pentirvi di non aver fatto tutti i viaggi che volevate.

Pesci

Anno top anche per i Pesci, specie a partire dal mese di aprile quando potrebbero presentarsi delle situazioni totalmente inaspettate ma assolutamente positive. Tra luglio e agosto potreste sentire il bisogno di fare qualcosa di nuovo e, casualmente, ciò cade nel periodo delle ferie estive per le quali dovrete organizzare qualcosa di inedito. Il consiglio è di stare insieme agli amici, prendendo in affitto una splendida villa con tanto di piscina e trascorrere molto tempo in compagnia, giocando, cucinando e vivendo come una grande famiglia allargata. Di posti meravigliosi dove godervi questa vacanza ce ne sono tantissimi: una masseria in Puglia, una villa vista Egeo a Mykonos o uno chalet di legno all’ombra delle Dolomiti.