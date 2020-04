L’offerta di Ryanair: prenoti ora e voli a settembre per la pausa di fine estate

editato in: da

Passare la fine della bella stagione in qualche particolare posto del mondo? Perché no, ci pensa Ryanair! Sì, perché se primavera e (forse) estate sono saltate, niente di ci vieta di prenderci una pausa rigenerante durante il mese di settembre (almeno per adesso)! Ed è su questo spirito che la compagnia aerea low cost irlandese ha lanciato una serie di offerte da cogliere al volo!

Sul suo sito web sono a disposizione una sfilza di voli a basso costo per viaggiare dal 01 al 30 settembre 2020. I prezzi partono da 39,99 euro a tratta, ma spulciando bene è possibile trovarne anche altri a costi inferiori. Per cui, che ne dite di prenotare adesso per poi partire a settembre? Se siete indecisi su dove andare, date un’occhiata ai nostri consigli.

Rodi, perché questa bella isola greca? Perché è vero che a settembre le giornate sono più corte, ma allo stesso tempo le temperature sono ancora abbastanza calde da potersi tuffare in mare. E allora perché non volare nell’isola più grande dell’arcipelago Dodecaneso e godersi un po’ di brezza marina? Ma non solo, Rodi è anche ricca di meravigliosi siti di interesse e vicoletti pittoreschi che si intrecciano tra loro. Natura, relax e cultura in un colpo solo! I voli per raggiungere questa perla tutta greca sono disponibili da Milano Bergamo, Bologna e Napoli.

Porto, la capitale del Nord del Portogallo. La città che è perfetta per essere visitata a fine estate: il caldo non è più insopportabile come qualche giorno prima e nel cielo non ci sono le classiche nuvole che la coprono d’inverno. Sarà bellissimo vedere tutte le sue piccole casette colorate specchiarsi nel fiume Douro e scoprire alla luce del sole i suoi meravigliosi azulejos. E poi diciamocelo, è sempre una bella esperienza gustarsi un buon bicchiere di vino locale in riva al fiume e mentre in cielo tramonta il sole. I voli per la perla portoghese partono dall’aeroporto di Roma Ciampino, Bari, Bologna e Cagliari.

Copenaghen, perché è un posto ricco di contraddizioni e sorprese! Edifici storici, strade antiche, musei d’arte, giardini meravigliosi e poi, d’un tratto, ecco che spunta il meglio dell’innovazione e del design moderno. Tutto concentrato nella stessa incredibile città che baciata dai colori di fine estate è ancora più bella. E poi tutte le attrazioni migliori si trovano a poca distanza l’una dall’altra, e questo la rende un’ottima meta da esplorare anche con poco tempo a disposizione. Una luogo ideale, dunque, per ripartire alla grande e affrontare al meglio l’autunno che verrà. I voli per raggiungere la città danese partono dall’aeroporto di Milano Bergamo, Bologna, Roma Ciampino e Napoli.