Perché è un buon momento per visitare Copenhagen

Che non abbiate mai visto Copenhagen o, al contrario, vi siate già stati più volte, la bellissima capitale danese è sempre una meta perfetta per chi desidera concedersi un weekend all’avventura. E in questo periodo dell’anno si rivela essere ancor di più la destinazione ideale per un viaggio. Andiamo alla scoperta di questa perla del Nord Europa.

Organizzare un fine settimana a Copenhagen è sempre un’ottima idea, ma in queste settimane potete anche approfittare di un’interessante offerta lanciata da Norwegian Air. La compagnia aerea parte da decine di aeroporti italiani e, prenotando ora uno dei suoi voli per la capitale della Danimarca, potrete trovare biglietti a prezzi davvero imbattibili. Qualche esempio? Se partite da Roma Fiumicino, i biglietti vanno da appena 49,98 euro, mentre da Catania i prezzi partono da 50,42 euro. Anche da Venezia le offerte sono molto buone, dal momento che si parte da 55,43 euro.

Viaggiare in questo periodo dell’anno, d’altronde, non è solamente economico. Visto che la stagione calda è ancora lontana, non sono molti i turisti che si avventurano alla scoperta di qualche bella città d’arte europea. Ma se siete disposti a sopportare un po’ di freddo potete approfittare dell’occasione per visitare la splendida Copenhagen in tutta tranquillità, e magari scoprire qualche angolino remoto di questa città così affascinante.

Ci sono luoghi che, in un weekend nella capitale danese, non possono assolutamente essere tralasciati. Come una foto ricordo davanti alla celebre statua della Sirenetta, simbolo di Copenhagen, situata su uno scoglio davanti al porto della città. O come il parco divertimenti conosciuto come i Giardini di Tivoli, il più antico di tutta Europa e ancora oggi uno dei più belli di sempre. Ma ci sono anche dei posti meno conosciuti, eppure altrettanto suggestivi, che meritano una visita.

Uno di questi è la Torre Rotonda, che si trova nel centro storico della città e risale a molti secoli fa. Nacque come osservatorio astronomico per gli studenti dell’Università, e per tanti decenni fu questo il suo utilizzo principale. Ma nella prima metà del ‘900 la torre ha aperto i battenti al pubblico, diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati di astronomia e per i tanti sognatori che desiderano ammirare la volta stellata.

E se amate la natura, non perdetevi una romantica passeggiata presso i Giardini Universitari, un luogo verde dove il tempo sembra essersi fermato. I piccoli vialetti circondati di aiuole e frutteti si inoltrano nella natura e offrono la possibilità di staccare completamente dalla vita quotidiana.