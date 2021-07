L’offerta pazzesca di Wizz Air, biglietti aerei a 4,99 euro

editato in: da

Solo per oggi, la compagnia aerea Wizz Air ha messo in vendita 20mila biglietti aerei a 4,99 euro a tratta. L’offerta (a dir poco pazzesca) è valida su alcune tratte da e per l’Italia, quindi si può anche volare verso alcune destinazioni a meno di 10 euro per un biglietto di andata a ritorno.

Si può decidere di viaggiare subito, se si è veloci e fortunati a trovare un posto (stanno scomparendo a vista d’occhio), o fino al 31 ottobre 2021, data di scadenza della validità dei biglietti. Ed è a una vacanza fuori stagione che vi consigliamo di pensare, ci sono offerte a meno di 5 euro per la Puglia, la Sicilia, la Sardegna ma anche per le Canarie e le isole della Grecia, se pensate di andare all’estero, a settembre, quando fa ancora caldo e si possono ancora fare bagni al mare.

Oppure potete pensare già a un viaggio autunnale in una città d’arte, in Italia o in Europa, dove si potrà andare sicuramente, specie se si possiede il Green Pass. Napoli, Brindisi, Catania, Palermo sono ottime mete dove andare a ottobre, per esempio, quando le giornate sono ancora lunghe e soleggiate e rendono piacevoli le passeggiate nei nostgri centri storici.

Se siete amanti dei viaggi all’estero, le città più consigliate per l’autunno sono Lisbona, Atene e anche Londra, dove proprio nelle ultime ore è stato annunciato che si potrà tornare a viaggiare senza doversi sottoporre a quarantena. E la speranza è che, ora dell’autunno, le mete dove poter andare siano ancora più numerose.

Già oggi, grazie alle nuove misure del governo, possiamo iniziare a pensare alle mete extra-UE come gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi, il Canada, il Qatar e a molti altri Paesi, dove finora si poteva viaggiare solo per motivi d’urgenza o per lavoro mentre, a breve, lo si potrà tornare a fare anche per turismo, quello che piace a noi.