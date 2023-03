L’offerta low cost per i primi viaggi verso le mete calde

Fonte: 123rf L'offerta low cost Ryanair per volare a primavera

Torna la voglia di viaggiare verso le mete calde. E la nuova offerta Ryanair consente di volare con tariffe che partono da 29,99 euro verso le più belle mete d’Europa e non solo. La promo online è valida fino al 31 marzo per viaggiare dal 1° maggio fino al 30 giugno.

Per chi ha voglia di primo mare, si può volare in Grecia, in Spagna e fino in Israele. Per chi cerca un’esperienza in mezzo alla natura, in Irlanda, Svezia o Finlandia, la neve si sta sciogliendo, le giornate iniziano ad allungarsi e le temperature si alzano così da permettere di stare all’aria aperta e di ammirare paesaggi meravigliosi.

Primi tuffi a Corfù

Si vola da alcuni aeroporti italiani verso l’isola di Corfù, la bella isola greca affacciata sul Mar Ionio, a meno di 25 euro. Amatissima dai turisti europei per il clima mite e le spiagge da sogno, non mancano luoghi di interesse da esplorare durante una vacanza da soli, in coppia o in famiglia. Ulivi viti, agrumeti e macchia mediterranea si alternano a edifici in pietra calcarea e antiche vestigia del passato, resti dell’antica colonia fondata dai corinzi. Ce n’è per tutti i gusti.

Ma se amate la vita da spiaggia, quelle di Corfù, di scogli o sabbiose, affacciate su un mare cristallino, si aprono tra le scogliere e le calette e sono un vero paradiso. Ve ne sono di belle anche a poca distanza dalla città di Corfù, raggiungibili facilmente per chi decide di andarci anche solo per un weekend.

Al caldo di Lanzarote

Nell’isola di fuoco dell’arcipelago delle Canarie la lava incontra il mare. Il paesaggio di Lanzarote è unico ed è uno dei luoghi più belli e caratteristici della Terra. Occorre essere grandi amanti della natura per scoprire quest’isola, vulcanica perché si ha la sensazione di trovarsi in un ambiente primitivo. Non è un caso che quest’isola sia stata dichiarata dall’Unesco Riserva Mondiale della Biosfera.

Ma l’isola ha vari volti, che soddisfano tutte le esigenze del turismo balneare: dalla pianura di sabbia ai crateri delle eruzioni del 1730, dalle colline vulcaniche di La Geria ai blocchi di magma rappreso del Malpais de la Corona. L’isola più Nordorientale dell’arcipelago spagnolo ha una Riserva marina, un Parco nazionale e 12 spazi naturali protetti, un vero e proprio tesoro per tutti gli amanti della natura, del sole, del mare e dell’aria pura. Non mancano le spiagge, naturalmente, alcune sono tra le più belle dell’intero arcipelago, Playa Blanca, Papagayo, Playa de la Concha, ma venire a Lanzarote per fare solo vita di mare sarebbe un vero peccato.