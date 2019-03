Una compagnia ti paga l’affitto se visiti le 7 meraviglie del mondo

editato in: da

Dal Colosseo alla Grande Muraglia cinese, c’è un modo visitare le 7 meraviglie del mondo in un colpo solo, senza preoccuparsi dell’affitto di casa.

In molti sognano di poter prendere il volo e lasciarsi tutto alle spalle, magari per un mese, vivendo altrove un’esperienza che vada oltre i normali confini di una vacanza estiva. Se la mente è libera di vagare, lasciandosi guidare dalla fantasia, al tempo stesso la ragione deve entrare in scena e ricordare alcuni dettagli come il proprio lavoro e l’affitto della casa in cui si vive, ad esempio.

Tante però le proposte interessanti presenti sul web, come quella avanzata da Contiki, compagnia di viaggi particolarmente presente sui social. La sua ultima offerta riguarda una precisa fascia di viaggiatori, con età compresa tra i 18 e i 35 anni d’età . Questi potranno prenotare il pacchetto 7 New Wonders of the World, visitando in un unico viaggio le 7 meraviglie della Terra.

Un’esperienza davvero incredibile, in grado di riportare i viaggiatori a casa totalmente cambiati, anche se magari incapaci poi di tornare in un cubicolo d’ufficio per guadagnarsi da vivere. Ci si ritroverà così ad ammirare lo splendore naturale delle Ande peruviane, scoprendo i resti della cultura degli Inca a Machu Picchu. Da qui al Colosseo, fino alla Grande Muraglia cinese. Un viaggio impegnativo, da affrontare con un animo sereno, considerando come la compagnia provvederà a pagare il proprio affitto per due mesi.

Dopo aver messo da parte un po’ di soldi dunque si avrà modo di prendere il volo, lasciandosi alle spalle una gigantesca preoccupazione come quella della propria casa. Nessun rischio di ritrovarsi senza un tetto, pur dicendo addio al proprio appartamento per circa 60 giorni.

Non si tratta però di un viaggio alla portata di tutti, considerando che il costo del pacchetto che è pari a 13.610 dollari, circa 12mila euro. Ciò non include però voli internazionali, trasporti interni e sistemazioni per la notte, così come cibarie e itinerari turistici. Per quanto riguarda gli affitti, inoltre, esiste un tetto massimo da non poter superare, pari a 2.840 dollari, circa 2200 euro. Qualora il fitto dovesse risultare inferiore a tale cifra (da intendersi valevole per entrambi i mesi), il denaro in eccedenza non potrà essere convertito in moneta contante.