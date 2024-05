Estate 2024: come saranno le vacanze degli italiani

Fonte: 123RF Quali sono i trend di viaggio degli italiani per la prossima estate

Non ci sono più le vacanze di una volta. Gli eventi degli ultimi anni hanno cambiato tutto, comprese le abitudini degli italiani in fatto di vacanze. Lo dicono alcuni studi condotti di recente che riflettono una situazione decisamente inaspettata, non per forza negativa, però. Addio alle ferie (per forza) ad agosto, addio anche prenotazioni con largo anticipo e addio ai mega viaggi lunghi e costosi, almeno d’estate. Le nuove tendenze degli italiani sono state stravolte ed ecco cosa è emerso dalle analisi degli esperti di viaggio.

Addio vacanze (solo) ad agosto

Secondo uno studio condotto recentemente da Revolut, più del 40% degli italiani eviterà l’alta stagione per organizzare le proprie vacanze. Quasi un italiano su quattro, infatti, programma ora la propria vacanza principale tra i mesi di aprile e giugno. Rispetto a quanto accadeva una volta, solo la metà degli italiani andrà in ferie a luglio e agosto. Che sia per evitare i costi altissimi delle partenze in alta stagione oppure per non incontrare le orde di turisti o ancora per trovare un clima migliore in una destinazione lontana, quindi, le lunghe ferie cambiano periodo. Il 12% programma le vacanze principali a settembre, mentre il 17% trascorrerà la propria vacanza più importante dell’anno tra ottobre e dicembre e, contrariamente agli stereotipi, non si tratta solo di studenti universitari che possono viaggiare anche in bassa stagione, ma anche lavoratori. Secondo una ricerca condotta da Skyscanner in collaborazione con OnePoll, quest’anno pare che ben il 64% dei viaggiatori italiani siano ancora alla ricerca di offerte e il 12% di veri e propri viaggi last minute. Il motivo è che oltre i tre quarti degli italiani per quest’anno dichiarano di voler adottare un approccio volto al risparmio per le loro vacanze estive. Nel caso, pare che la settimana più economica dell’estate per volare sia, in media, quella del 26 agosto, quando si può risparmiare fino al 27% rispetto alla partenza del 12 agosto, mentre quella del 1° luglio è la più costosa.

Quali saranno le mete degli italiani quest’estate

Cambiano anche le scelte delle destinazioni: secondo il Revolut Travel Report, quest’anno il 50% degli italiani trascorrerà le vacanze in Italia, poco più di un quarto (il 29%) viaggerà in Europa mentre solo il 9% farà un viaggio fuori dall’Europa. Tra chi viaggia in Europa, le destinazioni più gettonate sono in ordine di preferenza: Spagna, Grecia e Francia, mentre chi viaggia a lungo raggio sceglierà soprattutto gli Stati Uniti, l’Egitto e il Giappone. Gli intervistati italiani che viaggiano in Europa sono prevalentemente persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni, mentre coloro che scelgono una destinazione intercontinentale hanno tendenzialmente un’età compresa tra i 25 e i 34 anni.

Estate al mare? Non per forza

Ma che tipo di vacanza preferiscono gli italiani? Le vacanze al mare sono la tipologia di vacanza preferita anche quest’anno, scelta da sei intervistati su dieci. Il 23% degli italiani pianifica anche viaggi con la famiglia e il 18% sceglie vacanze nella natura. I city break saranno la tipologia di vacanza preferita solo dal 10% degli italiani e i soggiorni benessere dal 7%. Solo l’1% degli italiani quest’anno sceglierà la cosiddetta “workation”, lavorare da una località di vacanza, pratica che è esplosa durante la pandemia e che era rimasta molto in voga negli ultimi anni ma che evidentemente sta per esaurirsi.

Nuovi trend di viaggio

I dati hanno rivelato che le attività preferite durante le vacanze estive sono: provare cibo e tradizioni locali (53%) e vedere monumenti e architettura locali (36%). Per quanto riguarda dove alloggiare, l’hotel all-inclusive con open bar e buffet è la scelta preferita (43%), mentre il campeggio è scelto solo dal 6% degli intervistati. Il 7% degli italiani cerca anche attività per bambini, in modo che i genitori possano rilassarsi. Un buon club è quindi la sscelta migliore.