Le nuove mete che possiamo raggiungere questa estate dall’Italia

Fonte: iStock I viaggi da fare questa estate

L’estate 2023 si riempie di imperdibili possibilità per quanto riguarda i viaggi. Dopo avervi parlato delle nuove rotte di Vueling, è il momento di raccontarvi tutte le novità di ITA Aiways, compagnia di bandiera italiana che per la stagione calda prevede l’attuazione di nuovi collegamenti e un aumento non indifferente della sua flotta.

Dove ci porterò questa estate ITA

La parola d’ordine per il vettore tutto italiano per l’estate 2023 è: lungo raggio. La sua summer prevedere 68 destinazioni, di cui 22 nazionali, 36 internazionali e 10 intercontinentali. Tra le novità da poco annunciate c’è il volo Fiumicino-Washington-Dulles che opererà dal 2 giugno con 5 frequenze settimanali, mentre dal 1° agosto al 28 ottobre 2023 diventerà persino giornaliero.

L’estate 2023 darà il via anche alla Roma Fiumicino-San Francisco che solcherà i cieli dal 1° luglio al 30 luglio 2023 con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica e che dal 2 agosto al 28 ottobre 2023 diverranno cinque.

Due nuove interessanti destinazioni intercontinentali che saranno operate su Washington con l’Airbus A330 e su San Francisco con l’Airbus A350.

A tornare saranno invece le mete del turismo balneare del Mediterraneo con voli in partenza da Roma Fiumicino e Milano Linate. Ciò vuol dire che sono stati confermati i voli diretti verso Ibiza, Palma de Maiorca, Minorca, Heraclion, Corfù e Rodi. Il Leonardo da Vinci, che da anni è uno dei migliori aeroporti del mondo, sarà collegato anche a Cefalonia e Spalato, mentre partiranno sia da Fiumicino che da Linate i voli diretti verso Lampedusa e Pantelleria.

La Flotta di ITA Airways

Le novità della compagnia aerea non sono finite qui: a disposizione ci sono anche 33 nuovi aeromobili, con consegne da fine febbraio a fine anno quando il 50% della flotta sarà così di nuovissima generazione.

Da non dimenticare, inoltre, è il lavoro che porterà all’intermodalità con il Gruppo Fs e che coinvolge anche Aeroporti di Roma. Un’interessante occasione che permetterà di acquistare con un unico biglietto sia un volo in aereo che un viaggio in treno. Per leggere il nostro approfondimento vi basa cliccare qui.

I prezzi per l’estate

Come sappiamo (e purtroppo) in questi ultimi mesi abbiamo visto i prezzi dei biglietti aerei crescere in maniera drammatica. Colpa delle perdite avute dal Covid e dell’aumento dei costi delle materie prime, è una condizione che sta colpendo tutte le compagnie aeree, low cost incluse.

Come si può leggere su L’agenzia di viaggi magazine, ITA ha intenzione di procedere con dei piccoli interventi, anche se sottolinea che il prezzo lo fa comunque fa il mercato. A tal proposito il vettore del nostro Paese sta cercando di indirizzare, tramite iniziative commerciali rivolte alle agenzie, gli utenti verso le prenotazioni anticipate per ottenere tariffe più convenienti e, in diversi casi, maggiore flessibilità.

Mentre una delle sfide più importanti della compagnia sembra essere la fidelizzazione: ad oggi il programma Volare conta 250mila iscritti, ma ITA stima di raggiungere il milione a marzo e per la fine dell’anno si attende l’ingresso di 25 nuovi partner.

Insomma, quella sta per arrivare è un’estate che ci consentirà di viaggiare a bordo di nuovi velivoli, verso mete da sogno e molto probabilmente a prezzi contenuti.