Tra fenicotteri, sale e mare cristallino ti innamorerai (di nuovo) di Ibiza

Esiste un luogo, in Europa, che ogni anno viene letteralmente preso d’assalto da turisti provenienti da ogni dove. Sono soprattutto giovani quelli che giungono sull’isla bonita per vivere quella che è la movida più celebre del mondo intero che esplode con fragore ogni estate tra Eivissa, Playa d’en Bossa e Sant Antoni de Portmany.

Eppure c’è un altro modo per scoprire Ibiza, una maniera lenta e sorprendente che si allontana dal rumore delle discoteche, dalle luci accecanti e dalle folle di persone che popolano le strade. Un modo che ci permette di entrare in contatto con l’anima più autentica di questa meravigliosa isola conservata e preservata tra distese di sale bianco, mare trasparente e cristallino e fenicotteri.

Ci troviamo al cospetto della grande bellezza del Parco Naturale di Ses Salines a Ibiza, un angolo di paradiso e di biodiversità mediterranea tutto da scoprire.

Un paradiso naturale tra Ibiza e Formentera

È uno dei parchi naturali più importanti e belli d’Europa e basta guardare le fotografie per trovare la conferma. Si tratta di una grande area di interesse ecologico che ospita le straordinarie creature che popolano il nostro mondo. Sono più di 200 gli uccelli che qui vivono e si nascondono tra oltre 150 esemplari di piante che ricoprono in totale una superficie di 2838 ettari terrestri e oltre 13000 ettari in mare.

Il parco naturale comprende la zona meridionale di Ibiza, tra cui il comune di San Josè, e la parte nord di Formentera. Lembi di terra meravigliosi separati da una distesa di mare azzurro e cristallino che nella loro totalità rappresentano uno degli habitat terrestri e marini più importanti di tutto il mondo.

Già simbolo delle Baleari, questo parco condiviso da Ibiza e Formentera è diventato nel 1995 una riserva naturale e nel 2001 un parco naturale protetto dal governo.

Saline che brillano sotto i raggi del sole, uccelli migratori e fenicotteri, spiagge sabbiose bagnate da un mare incredibile, dune e ginepri: tutto questo è Ibiza, tutto questo è il Parco Naturale di Ses Salines.

Parco Naturale di Ses Salines: cosa fare e cosa vedere

Le fotografie del Parco Naturale di Ses Salines, da sole, bastano per far decidere a un viaggiatore di salire sul primo volo aereo diretto a Ibiza. Ma abbiamo pensato di elencarvi qui di seguito tutte le meraviglie che appartengono a questo luogo e che vi faranno innamorare.

La fauna, dicevamo, è assoluta protagonista di questo luogo sospeso tra terra e mare. Qui risiedono moltissimi esemplari di uccelli, tra cui quelli migratori. Il Parco Naturale di Ses Salines è anche l’habitat perfetto dei fenicotteri che si mostrano in tutta la loro bellezza davanti agli occhi di chi guarda.

Ci sono poi le saline, da dove viene estratto il famoso Sal de Ibiza da secoli, che tingono tutto di bianco, che brillano al sole e regalano un paesaggio visivo senza uguali.

Al di là di queste è possibile ammirare una distesa di acqua azzurra come il cielo. Un mare limpido e cristallino che incanta e che si perde nell’orizzonte. Tutto merito delle praterie sottomarine di Posidonia Oceanica, una pianta speciale che ossigena l’acqua e che le dona l’aspetto che ci ha fatto innamorare. Questo tesoro sottomarino, che ha un’età anagrafica millenaria, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco.

E se tutto questo ancora non vi basta, allora, non vi resta che raggiungere quella che è, probabilmente, la più bella spiaggia di tutta l’Isola. All’interno del Parco Naturale di Ses Salines, infatti, si trova Playa de Ses Salines, una spiaggia di sabbia fina bagnata da un mare turchese, calmo e placido che vi farà innamorare.