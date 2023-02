Le nuove rotte di Vueling del 2023

Fonte: iStock Le nuove rotte per il 2023

L’anno è iniziato da poco, ma non è mai troppo presto per iniziare ad organizzare la prossima vacanza. Con Vueling, ora c’è più scelta che mai: la compagnia aerea low cost ha lanciato ben 30 nuove rotte per il 2023, ampliando l’offerta anche per quanto riguarda l’Italia. Ci sono infatti tantissimi collegamenti tra il nostro Paese e le più belle destinazioni europee, una rete in grado di soddisfare le esigenze di tutti i passeggeri. Vediamo quali sono le principali novità.

Vueling, i trend del 2023

La compagnia aerea spagnola ha deciso di aprire l’anno con alcune interessantissime novità per i propri clienti, cavalcando alcuni dei trend più sentiti per il 2023. Il primo riguarda la destagionalizzazione: l’idea è quella di proporre un’offerta costante per tutto l’anno, evitando di concentrare i suoi voli unicamente nei periodi di picco per i viaggi (come l’estate e le festività). Per attirare i turisti, Vueling ha aggiunto nuove rotte invernali verso le più belle destinazioni calde quali l’Egitto (Il Cairo), il Marocco (Marrakesh) e le isole Canarie.

Ma aumentano le frequenze anche da e verso le principali città europee: è il caso di Londra, che ora vanta 10 nuovi collegamenti con località quali Malaga e Siviglia. Vueling ha incrementato anche i voli per le città del nord Europa come Copenhagen e Amsterdam, mentre l’aeroporto di Parigi ha ben 24 rotte in più rispetto ad una manciata di anni fa. E l’Italia? La società low cost ha deciso di ridurre la stagionalità nelle sue basi di Roma e Firenze, aggiungendo nuove destinazioni invernali e dando così un servizio più completo ai propri passeggeri.

Un’altra novità importante riguarda poi la digitalizzazione, un processo ormai avviato da anni e giunto decisamente al suo culmine durante il periodo del Covid. Le previsioni stimano che si arriverà ben presto ad una distribuzione del 100% dei servizi della compagnia attraverso il canale digitale, per offrire ai clienti un’esperienza migliore e personalizzata.

Le nuove rotte di Vueling

Ma quali sono i collegamenti che la compagnia aerea opererà nel 2023? Sono più di 300 le rotte attive nel corso dell’anno, di cui 30 appena lanciate, per un totale di oltre 100 destinazioni raggiunte (prevalentemente in Europa). Molto interessante è l’offerta estiva di Vueling per il nostro Paese, con più di 40 collegamenti verso 23 diverse mete distribuite in 8 Paesi europei. Partiamo dall’aeroporto di Roma Fiumicino, che vanta ben 14 destinazioni: si va dalla Spagna (Alicante, Barcellona, Bilbao, Ibiza, Malaga, Maiorca e Valencia) alla Grecia (Mykonos e Santorini), passando per la Croazia (Dubrovnik e Spalato), la Francia (Parigi Orly), il Regno Unito (Londra Gatwick) e un collegamento interno (Lampedusa).

Lo scalo di Firenze vede invece 9 collegamenti, di cui due interni (Catania e Palermo) e i restanti verso l’Olanda (Amsterdam), la Spagna (Barcellona, Bilbao e Madrid), la Danimarca (Copenhagen), la Francia (Parigi Orly) e il Regno Unito (Londra Gatwick). Mentre Milano Malpensa potrà contare su rotte per Barcellona, Bilbao, Ibiza e Parigi Orly con una frequenza settimanale che arriverà fino a 34 voli. Vueling offre i suoi servizi anche da altri aeroporti italiani, tra cui Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Torino e Venezia.