Nasce il “Treno della Dolce Vita”, l’Orient Express d’Italia

Scoprire le bellezze d’Italia affacciati dal finestrino di un convoglio ferroviario di lusso che richiama l’atmosfera degli anni Sessanta, con la voglia di godere delle meraviglie e dei piaceri della vita è ora possibile. È nato, infatti, il “Treno della Dolce Vita”, un progetto di Arsenale e Trenitalia che è partito oggi dalla Capitale per ridare slancio e qualità al turismo.

Un servizio ferroviario di lusso con tanto di incredibile eleganza negli ambienti, sapori ricercati nel piatto e panorami favolosi. L’obiettivo è proprio quello di vivere la Dolce Vita ma all’interno degli scompartimenti di un treno. È stato presentato oggi, nella Sala presidenziale della stazione di Roma Ostiense in cui sono intervenuti il ministro del Turismo Massimo Garavaglia; il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti; l’assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Regione Lazio Mauro Alessandri; la sindaca di Roma Virginia Raggi; l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi; il Ceo di Arsenale Paolo Barletta.

Il viaggio inaugurale di oggi, da Roma a Civitavecchia, ha dato un assaggio del servizio effettivo che partirà a gennaio 2023. Cinque treni, 10 itinerari, 14 Regioni attraversate, 128 città toccate, 126mila chilometri in tutto: questi i numeri con il quale prenderà via il progetto di turismo lento che coinvolgerà la Penisola da Nord a Sud.

I percorsi, infatti, spazieranno dalle vette alpine alle spiagge cristalline della Sicilia. Si potrà scegliere fra 10 itinerari: da Milano a Cortina attraverso la via del Brennero e le vie dell’Amarone; da Milano a Portofino passando per i vigneti del Monferrato e la patria del tartufo; da Roma a Tarquinia passando per la Val d’Orcia e la via Tirrenica; dalla Città Eterna a Matera, attraverso la Transiberiana d’Italia e la ferrovia del Gargano; da Palermo a Trapani lungo la costa occidentale della Sicilia; da Palermo a Messina nella Sicilia da bere tra cantine e degustazioni.

Il “Treno della Dolce Vita” promette di far godere i passeggeri del fascino del territorio, ma anche dell’esclusività a bordo con il design elegante delle carrozze, le cabine deluxe, la ristorazione curata da grandi chef e il personale dedicato per offrire servizi luxury.

E a tal proposito il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha definito il Treno della Dolce Vita “un progetto perfetto che unisce le forze e coniuga tradizione e innovazione“. Il piano di vaccinazione e l’introduzione del Green Pass infondono fiducia e permettono al turismo di rialzarsi, ripartendo anche in treno.