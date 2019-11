Norwegian, decollano nuovi voli low cost per gli Stati Uniti

editato in: da

Dalla prossima estate sarà più facile (e anche più economico) volare negli Stati Uniti, grazie alla novità introdotta dalla Norwegian. Presto saranno infatti attivate due nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino, con direzione verso due delle principali città americane.

La compagnia aerea norvegese, una delle migliori per quanto riguarda quelle low cost a lungo raggio, ha annunciato poco fa questa bella notizia. Nel nostro Paese, i suoi voli partono da diversi aeroporti, soprattutto da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino, ma è solo da quest’ultimo scalo che saranno effettuati i due nuovi collegamenti. L’aeroporto della capitale, tra qualche mese, vedrà decollare nuovi aerei della Norwegian alla volta di Chicago, nell’Illinois, e di Denver, in Colorado. E per l’occasione sono previste interessanti offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

In questo periodo sono molte le compagnie aeree che pubblicizzano i loro programmi per la prossima stagione estiva del 2020, e anche la low cost norvegese ha rivelato quali sono i suoi piani futuri. A partire da martedì 31 marzo, l’aeroporto di Fiumicino sarà collegato a Denver con tre voli settimanali, con tariffe a partire da 209,90€. Qualche mese dopo, e più precisamente da mercoledì 3 giugno, avrà inizio anche la tratta che collega Roma a Chicago, quattro voli a settimana con tariffe da 189,90€. Le vendite sono iniziate solo poche ore fa, ed è bene prepararsi in anticipo per cogliere al volo queste splendide offerte.

Con queste due nuove rotte, l’offerta della Norwegian verso gli Stati Uniti si fa decisamente più interessante. Saranno infatti sette i collegamenti transatlantici che partiranno da Roma Fiumicino: i voli arriveranno a New York, Los Angeles, San Francisco, Orlando e Boston – oltre che, naturalmente, a Denver e Chicago. È questa l’occasione giusta per prenotare le vostre prossime vacanze estive. Avete davvero l’imbarazzo della scelta, tra le tante destinazioni facilmente raggiungibili anche con voli diretti.

Potete approdare nella calda Florida, dove il sole risplende sempre e le spiagge pullulano di turisti, oppure sbarcare dall’altra parte del continente, nell’affascinante California, dove vi aspettano tour fantastici alla scoperta delle sue meraviglie. E la classica New York rimane naturalmente una meta da non perdere, una metropoli dai mille volti in grado di regalarvi ogni volta un’esperienza diversa.