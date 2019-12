La nave da crociera che fa il giro del mondo

editato in: da

MSC Poesia, la nave che fa il giro del mondo

Salperà nel 2022 la MSC World Cruise, la crociera che fa il giro del mondo. Una navigazione di 117 giorni toccando ben 43 Paesi in cinque continenti a bordo della MSC Poesia.

La nave salperà dall’Italia – da Genova o Civitavecchia – a gennaio e, seguendo la rotta verso Ovest, attraverso Città del Capo e Suez, gli ospiti potranno circumnavigare il pianeta da parte a parte.

Si toccheranno destinazioni da sogno, come Rio de Janeiro, Buenos Aires e Ushuaia, nella Terra del Fuoco. Poi ci si sposterà da Valparaíso (Cile) e verso Callao (Perù), dove si potranno esplorare Machu Picchu e la Foresta Amazzonica.

Il viaggio prosegue per Arica (Cile) e Hanga Roa, capitale dell’Isola di Pasqua, passando per Papeete (Tahiti) prima di andare a Aiutaki e Rarotonga – la principale delle Isole Cook – e fare un viaggio speciale al Bounty Bay Passage (Isole Pitcairn).

Auckland e Napier – capitale mondiale dell’arte – fanno da apripista alla scoperta della Nuova Zelanda. Pernottamento nell’iconica città di Sydney (Australia) e successivamente alla scoperta dei magnifici scenari del Parco Nazionale Fiordland e della Grande barriera corallina (Cairns, Australia). Da qui la nave toccherà alcune destinazioni caratterizzate da una natura mozzafiato come Darwin (Australia) – dove è possibile immergersi nell’antica cultura aborigena e scoprire l’incontaminato parco nazionale.

MSC Poesia farà tappa anche nelle acque turchesi dell’Isola di Lifou in Nuova Caledonia, nell’affascinante Port Vila (Vanuatu) a Alotau e a Rarotonga, nella Papua Nuova Guinea.

Sulla via del ritorno si farà una sosta nella rilassante e mozzafiato Isola di Lombok in Indonesia, a Singapore e a Port Klang (Malesia). La tappa nello Sri Lanka prevede una visita alla vibrante capitale Colombo con pernottamento a Mumbai (India). Salalah (Oman) e Aqaba (Giordania) – dove è possibile visitare il sito archeologico Petra – sono gli ultimi scali prima di dirigersi al Canale di Suez per raggiungere l’Europa.

Con non più di quattro giorni di navigazione in mare aperto, chi ha la fortuna di fare questa crociera potrà vivere un’esperienza unica grazie ai soggiorni con pernottamento in nove città: Rio de Janeiro, Buenos Aires, Ushuaia, Valparaiso, Callao, Papeete, Sydney, Benoa e Mumbai così da avere più tempo per visitare queste splendide destinazioni e godersi anche qualche serata sulla terra ferma.

Per chi scende dalla nave ci sono anche tantissime escursioni, 15 delle quali sono incluse nel costo del biglietto che possono essere integrate con altri tour da prenotare prima della partenza o anche durante la crociera.

La MSC Poesia è una nave da crociera lunga 293,8 metri e con una stazza da 92.409 tonnellate. Sui suoi 13 ponti può ospitare fino a 3.013 passeggeri e 987 membri dell’equipaggio. Tante le attività da fare a bordo quando non si è a terra a visitare i luoghi. Dal minigolf al tennis, dal percorso jogging alla palestra con centro per l’aerobica e lo yoga e naturalmente le piscine. C’è anche la spa e il salone di bellezza. E per le serate a bordo, discoteca, sala videogiochi, teatro, cinema, casinò, biblioteca e persino una galleria d’arte e una galleria fotografica, oltre all’area dove fare anche un po’ di shopping.