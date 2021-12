Natale in Italia, è lei la città più spettacolare

La città più spettacolare d'Italia nel periodo natalizio è Ferrara che, fino al 9 gennaio 2022, si addobba a festa con ben 100 chilometri di installazioni luminose e diventa cornice di grandi eventi, show in teatro, nelle piazze e nella suggestiva atmosfera del Castello Estense.

Hai già un profilo? Registrati a SiViaggia per continuare a leggere questo contenuto Accedi

Registrati a SiViaggia per continuare a leggere questo contenuto

Il periodo più emozionante dell'anno diventa davvero magico nel cuore medievale e rinascimentale ferrarese, nei suoi parchi e giardini: villaggi e Mercatini natalizi, spettacoli, divertimento per piccoli e grandi, e performance di luci in attesa del suggestivo Incendio del Castello Estense nella notte del 31 dicembre.

100 chilometri di installazioni luminose

Tutto il centro storico di Ferrara si illumina con oltre 100 chilometri di strisce e installazioni luminose a basso impatto energetico, differenti per ogni via e ogni piazza.

Un palcoscenico natalizio che emoziona i passanti e li invita a raggiungere i 3 grandi alberi che impreziosiranno lo spazio tra Via San Romano e Piazza Travaglio, Piazza Cattedrale e Piazza XXIV Maggio.

Il Winter Park

Dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, il Parco Colletta diventa un magico Winter Park con luminarie, spettacoli, pista da sci per bambini con maestri provenienti dalla Val di Sole e un'entusiasmante luna park con 14 giostre.

Ma non solo: i bambini avranno la missione di salvare il Natale entrando nel regno di Santa Claus in compagnia di strambi personaggi delle fiabe tra laboratori, show e percorsi interattivi.

Il Christmas Village

Tra Via Mazzini e Bersaglieri del Po, attrae il Cna Christmas Village, speciale mercatino di Natale perfetto per gli amanti dell'artigianato e i buongustai tra ceramiche artistiche, abbigliamento, bigiotteria, pezzi d'arte, illustrazioni, fotografie, lavori in pelle, cosmetici, dolci natalizi e prodotti tipici di varie zone d'Italia.

Magia al Castello Estense

Il simbolo di Ferrara diventa magica cornice di coinvolgenti spettacoli ed eventi a tema come quello del 18 dicembre quando una maestosa dama, The big violinist, suonerà il violino da 5 metri di altezza in Piazza Castello alle 18.00.

Ancora, il 12 dicembre il bellissimo maniero diverrà il "Castello dei Balocchi" con un divertente percorso tra laboratori, animazioni, giochi e incantevoli ambientazioni natalizie.

Capodanno a teatro con il Makkeroni Show

Nell'attesa dell'Incendio al Castello nella notte più lunga dell'anno, il Teatro Nuovo ospiterà il gran varietà di Capodanno, il Makkeroni Show, con il ventriloquo, mago e cantante Andrea Fratellini, vincitore di Italia's Got Talent 2020, il trasformista e clown Pubelle, le scenografiche illusioni e magie di Alberto Giorgi e Laura, vincitori di numerosi premi internazionali, Luca Lombardo protagonista al Festival di Sanremo 2021 con la band “Lo Stato Sociale” e Roberto Ferrari, presentatore poliedrico, direttore artistico e produttore dello show, con la partecipazione di Max Yanez Dj.