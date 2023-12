Il Natale a Disneyland Paris è tutta una magia

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: Ufficio Stampa L'albero di Natale a Disneyland Paris

Perché trascorrere il Natale a casa, quando ci si può tuffare in un mondo magico? Stiamo parlando di quello di Disneyland Paris, uno dei parchi divertimenti più belli di tutti i tempi: tra attrazioni meravigliose, decine di alberi natalizi illuminati e tanti spettacoli divertenti per grandi e piccini, le sorprese sono pressoché infinite. Andiamo alla scoperta di tutte le novità dell’anno, per tornare un po’ bambini.

Il Magico Natale Disney: le novità

Se amate le atmosfere magiche del Natale e il mondo animato vi fa ancora sognare, allora non c’è luogo migliore per le vostre prossime vacanze. Il parco divertimenti tematico che si trova a pochi passi dalla capitale francese è un connubio di meraviglie che vi lascerà a bocca aperta: sino al 7 gennaio 2024, va in scena la stagione de Il Magico Natale Disney, una delle tradizioni più famose – e amate! – di Disneyland Paris. Per l’occasione, le vie sono vestite a festa con centinaia di decorazioni natalizie. A partire, ovviamente, dal celebre albero di Natale alto ben 24 metri, illuminato da luci colorate e impreziosito da oltre 1.000 addobbi di ogni foggia.

Sono naturalmente previsti tantissimi spettacoli, che intrattengono grandi e piccini con la loro magia. È il caso della Sfavillante Parata Natalizia di Topolino, un appuntamento assolutamente da non perdere: giorno e notte, cinque carri giganteschi allestiti a tema percorrono la Main Street assieme a tanti personaggi Disney e – ovviamente – a Babbo Natale, tra musiche festive e balli sfrenati. È un avvenimento che, ogni anno, conquista tutti i visitatori (e che richiede un impegno immenso, in grado di occupare centinaia di lavoratori).

Fonte: Ufficio Stampa

Presso il Teatro Videopolis, invece, più volte al giorno è in programma lo spettacolo musicale Let’s Sing Christmas!, dove intonare le tradizionali canzoni di Natale in compagnia di Topolino, Minnie, Pippo, Paperino e Paperina. E a proposito di personaggi Disney: ci sono tantissime occasioni per scattare qualche splendida foto ricordo assieme a quelli più amati dai bambini, vestiti a tema per festeggiare il Natale. Potrete incontrare persino Asha, la protagonista del nuovo film musicale “Wish” in uscita il prossimo 21 dicembre, per un selfie memorabile in attesa di godersi questo capolavoro.

Naturalmente, non manca lo spazio dedicato alla gastronomia: si tratta dell’Hiver Gourmand, con i suoi deliziosi chalet in legno situati a La Place de Rémy e a Fantasyland. Qui si possono gustare tante prelibatezze dolci e salate, ovviamente a tema natalizio. Ce n’è davvero per soddisfare tutte le esigenze, anche per i palati più sopraffini. E poi non dimenticate di portare a casa qualche souvenir (o qualche regalo per i vostri amici!): La Boutique du Château, situata all’interno del Castello della Bella Addormentata, è il negozio ideale dove trovare oggetti di ogni tipo, in stile prettamente natalizio.

Il Capodanno magico a Disneyland Paris

Se amate il Natale di Disneyland Paris, allora non potete che restare estasiati dal suo Capodanno: è questo il luogo giusto per festeggiare l’arrivo del 2024, in compagnia di tantissimi personaggi dei vostri film animati preferiti. Il 31 dicembre, il Parco Disneyland e il Parco Walt Disney Studios celebreranno la fine dell’anno con spettacoli pirotecnici, musica a non finire e tantissimo divertimento. Per l’occasione, entrambi i parchi resteranno aperti fino all’una di notte: c’è davvero di che lasciarsi conquistare.