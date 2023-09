Il prossimo inverno potrai vivere la tua favola Disney nell’hotel delle favole

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Esiste un posto dove i grandi possono tornare bambini, e i più piccoli possono vedere i loro sogni realizzarsi. Un luogo dove l’immaginazione diventa realtà e la magia prende vita, a ogni passo compiuto. Questo posto si chiama Disneyland Paris, molto più di un semplice parco divertimenti, ma un’esperienza travolgente e indimenticabile da vivere e da condividere almeno una volta nella vita.

Ci troviamo nei pressi di Marne-la-Vallée, a 32 chilometri a est da Parigi. Proprio qui, dove migliaia di viaggiatori di ogni età si recano ogni giorno per toccare con mano tutto ciò che fino a questo momento apparteneva all’immaginario favolistico, è possibile vivere un’avventura incredibile all’interno dei due parchi a tema (Disneyland Park e Walt Disney Studios Park) che caratterizzano il complesso di Disneyland Paris e che, siamo certi, non hanno bisogno di ulteriori presentazioni.

Quello che non tutti sanno, però, è che l’esperienza che si vive qui sta per arricchirsi in maniera unica e straordinaria. A partire dal prossimo inverno, infatti, sarà possibile vivere una favola Disney dormendo all’interno dell’hotel delle favole. Ecco cosa vi aspetta.

Disneyland Hotel: la grande riapertura

Segnate la data in agenda: il 25 gennaio del 2024 riaprirà il Disneyland Hotel, la struttura ricettiva che trasforma i sogni in realtà. Dopo una lunga e minuziosa ristrutturazione, l’edificio situato alle porte del Parco Disneyland riapre i battenti con un solo obiettivo: permettere agli ospiti di vivere un soggiorno da fiaba in compagnia di principi, principesse, regnanti e personaggi iconici.

La struttura, un hotel a 5 stelle, offre camere confortevoli e lussuose. Un’esperienza regale che non esclude la magia, assoluta protagonista di ogni angolo del Disneyland Hotel.

Guai a immaginarlo come un semplice luogo destinato al riposo e al ristoro, questo hotel propone un vero e proprio viaggio all’interno di quelle che sono le storie più belle che ci accompagnano da sempre. Da Cenerentola a Frozen, passando per La Spada nella Roccia, La Principessa e il Ranocchio fino a Vaiana: qui gli ospiti della struttura potranno rendere reale la loro fiaba.

Dormire nell’hotel delle favole

La magia inizia nella grande hall dove gli ospiti potranno immergersi in uno spazio che è un capolavoro architettonico ispirato alle biblioteche dei castelli francesi. L’accoglienza non è lasciata al caso: grandi e bambini saranno accompagnati in questa esperienza, dall’inizio alla fine, dai personaggi iconici della Disney, come Cenerentola o Rapunzel.

L’avventura fatata continua poi nelle stanze. Il Disneyland Hotel offre ben 487 sistemazioni, tra cui suite principesche e reali, e camere superior e deluxe. Gli arredamenti sono stati pensati nei minimi dettagli per ricreare l’atmosfera magica che regna nelle favole, con arredamenti che rievocano e celebrano i momenti più significativi delle storie firmate Disney.

Scegliere la più bella è davvero difficile perché ogni sistemazione trasporta gli ospiti nel mondo incantato delle fiabe. Così fa la suite dedicata a La Bella e la Bestia, per esempio, mettendo a disposizione un’ampia esposizione di libri e un arredamento ispirato al castello della Bestia. Anche la mistica Rosa Incantata illuminerà la stanza.

Una menzione d’onore lo merita Il Castle Club, un hotel esclusivo all’interno dell’hotel. Situato agli ultimi due piani della struttura, questo spazio ospita camere, suite e un lounge dove grandi e bambini possono fare colazione in compagnia delle Principesse Disney.

L’offerta è poi arricchita in maniera straordinaria con tutta una serie di esperienze dedicate ai grandi e ai bambini. A partire dai menu serviti nei due ristoranti dell’hotel e ispirati ai personaggi Disney, passando per il Royal Kids Club, una biblioteca magica dove i bambini possono entrare nelle loro storie preferite grazie a esperienze interattive e di realtà aumentata, e terminando con un pieno di benessere grazie alla Spa del Disneyland Hotel che offre agli ospiti di ogni età trattamenti termali e coccole di relax.