Bellissima, la nuova nave da crociera MSC tra lusso e tecnologia

editato in: da

Msc Bellissima è pronta per il suo viaggio inaugurale. E l’attesa è enorme. Dal comparto tecnologico all’avanguardia, con tanto di assistente virtuale, agli interni lussuosi, la nuova nata di casa MSC Crociere ha già fatto parlare (molto) di sé.

Così, il 2 marzo 2019, la MSC Bellissima sarà varata, pronta a incontrare le necessità degli amanti delle crociere coi suoi numerosi servizi (proprio come ha già fatto la sua gemella, la MSC Meraviglia). Se il pregevole comparto estetico rappresenta il primo elemento apprezzato dai viaggiatori, una volta a bordo questi si ritroveranno a scoprire il livello dell’avanzamento tecnologico della nave. Nave che vanta l’innovativo Msc for Me, un sistema che consente di connettere i vari ospiti tra loro, così come l’equipaggio e la nave stessa.

A ciò si aggiunge la presenza di un assistente digitale. Si tratta di Zoe, un sistema virtuale in grado di rispondere ai quesiti di tutti gli ospiti a bordo, contemporaneamente. Si avrà dunque a portata di mano un’intelligenza artificiale nella propria cabina. Se la tecnologia rappresenta l’innovazione, MSC non dimentica di certo le tradizioni, come ad esempio quella culinaria. Ben 12 ristoranti di gran pregio saranno a disposizione dei crocieristi, che potranno inoltre rilassarsi nei 20 bar disseminati per l’enorme struttura galleggiante. Impossibile non farsi tentare dalla possibilità di sorseggiare un drink, godendo di una vista mozzafiato, mentre i propri figli sono intenti a divertirsi, in totale sicurezza, presso il parco acquatico Water Park.

La sera, invece, dopo aver fatto tappa al ristorante, tutta la famiglia riunita per i due spettacoli targati Cirque du Soleil, ideati esclusivamente per MSC Bellissima. Le alternative per l’intrattenimento sono svariate, dal Carousel Lounge al Karaoke bar, fino al Comedy club. Anche i più piccoli avranno modo di selezionare la giusta attività di giorno in giorno, praticando ad esempio vari sport presso un centro attrezzato.

La nave vanta inoltre una splendida galleria, con passeggiata centrale di 96 metri, ricca di ristoranti e boutique. Difficile non camminare a testa alta, godendo dello spettacolo della copertura, dotata di uno schermo LED da 480 mq che trasmetterà immagini intriganti tutto il giorno, consentendo di creare un’atmosfera piacevole e rilassante dall’alba al tramonto.

Tutto pronto, dunque, per il viaggio inaugurale, che avrà il via il 4 marzo alla volta di Genova. La città ligure sarà infatti l’home-port per la MSC Bellissima nella prima stagione nel Mediterraneo occidentale.