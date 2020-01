Mini crociere low cost: le più belle da prenotare ora

editato in: da

Sognate di concedervi una vacanza per staccare dalla routine della primavera o dell’autunno ma vi sembra difficile riuscire a inserirla tra i mille impegni della vita quotidiana? Pensate che organizzare il viaggio, le tappe e tutto ciò che comporta definire il soggiorno nella meta scelta aggiunga stress alle vostre giornate vanificando il tentativo di relax e divertimento che state cercando?

Nessun problema. Prenotate una mini crociera e avrete tutto incluso senza dovervi preoccupare di nulla, a un prezzo davvero conveniente e con la straordinaria possibilità di visitare in poco tempo splendide mete differenti tra loro.

Per questo, abbiamo selezionato per voi tre mini crociere di 4 giorni e 3 notti che vi permetteranno di godervi il viaggio a un costo da occasione.

La prima crociera salpa da Venezia e vi porta alla scoperta di Bari e Dubrovnik, in Croazia, per poi tornare nella Serenissima. Viaggerete a bordo della Costa Victoria, nata dal felice incontro tra il design italiano e quello svedese, una nave dalla bellezza mozzafiato grazie al look rinnovato e a un restyling curato in ogni dettaglio. Ha una lunghezza di 252,2 metri, può ospitare 2394 passeggeri e 790 membri dell’equipaggio. A bordo potrete rilassarvi in piscina o alla SPA e gustare ottimi piatti nelle aree drink e gourmet totalmente nuove. Il prezzo della crociera parte da 269 euro a persona.

La seconda crociera parte da Savona e fa tappa a Barcellona e a Marsiglia per poi tornare nella città ligure. Navigherete a bordo della Costa Magica, una nave da sogno con una lunghezza di 272,19 metri. Può ospitare 3470 passeggeri e 1027 membri dell’equipaggio, regala ambienti eleganti dove ammirare il Mediterraneo tra una sosta al Gran Bar Salento, un tuffo in piscina e preziosi momenti di relax con gli idromassaggi. Accattivanti le opere d’arte dedicate alla magia che abbelliscono una delle scalinate e alcune suite. Il prezzo parte da 199 euro a persona.

Infine, la terza crociera è quella che, con partenza da Bari arriva fino a Kotor, città fortificata sulle coste del Montenegro, per approdare a Venezia prima del ritorno nella città pugliese. Kotor sorprende con il suo centro medievale impreziosito da numerose chiese romaniche tra cui la Cattedrale di Cattaro ed è sede del Museo Marittimo che racconta la storia nautica locale.

La nave su cui viaggerete è la Costa Mediterranea, un vero scrigno d’arte che accoglie in un clima raffinato e festoso tra gallerie di ritratti, cornici barocche e putti volteggianti. Con una lunghezza di 292,5 metri, ospita 2680 passeggeri e 897 membri dell’equipaggio. Il prezzo parte da 299 euro a persona.