Le 15 tradizioni di Natale più particolari e uniche del mondo

In Italia ma anche in Europa e nel resto del mondo, ogni Paese celebra le proprie tradizioni che si tramandano da secoli nel periodo del Natale, magiche e uniche

Il Natale, una delle festività più celebrate e amate in tutto il mondo, è sinonimo di tradizioni e usanze che variano da Paese a Paese. Ogni nazione, con la propria cultura, storia e folklore, porta avanti rituali unici (e spesso insoliti!) che rendono il periodo natalizio ancora più speciale.

Dalle tradizioni religiose alle celebrazioni popolari, il Natale è un momento di unione, di gioia e di riflessione: scopriamo insieme alcune delle tradizioni di Natale più affascinanti e particolari in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

Le tradizioni di Natale in Italia

Il Natale in Italia è una delle feste più sentite, e ogni regione ha le proprie tradizioni uniche. Tra le consuetudini che si tramandano da secoli, cibo, religione e folklore sono gli elementi principali. Vediamo le tradizioni natalizie più tipiche del Bel Paese.

Il Presepe, arte italiana

Una delle tradizioni natalizie più emblematiche in Italia è sicuramente la creazione del presepe. Originaria di Napoli dal 1200, questa usanza si è diffusa poi in tutta la penisola. Ogni famiglia, ogni città ha il proprio presepe, che rappresenta la Natività, ma con una particolare attenzione ai dettagli: dai pastori che camminano tra le case fino agli animali e le scene di vita quotidiana che arricchiscono il panorama. In alcune città, come Napoli ma non solo, si possono visitare interi quartieri con presepi viventi, dove persone in costume ricreano scene natalizie nelle strade.

La Vigilia di Natale e il Cenone

In Italia, la vigilia di Natale (24 dicembre) è il momento più atteso per festeggiare. La cena della vigilia, che tradizionalmente è a base di pesce, è un’occasione per riunire la famiglia. A mezzanotte, molte persone partecipano alla messa di mezzanotte, che segna l’inizio ufficiale delle celebrazioni. Dopo la messa, le famiglie si scambiano regali e condividono momenti di gioia. Una tradizione particolare di alcune regioni è quella di fare un giro in centro per ammirare le luci natalizie.

La Befana, la Strega del 6 gennaio

Sebbene il 25 dicembre sia il cuore del Natale, in Italia si festeggia anche il 6 gennaio con l’arrivo della Befana, una figura che porta dolci ai bambini che sono stati bravi e carbone a quelli che sono stati cattivi. La Befana è rappresentata come una vecchia strega che vola sulla sua scopa, simbolo di rinnovamento e di buon auspicio per il nuovo anno. La sua figura deriva da tradizioni pagane, ma nel tempo si è fusa con la cristianità.

Le tradizioni di Natale in Europa

Il Natale in Europa ha radici antiche e diverse tradizioni che variano da nazione a nazione. Dalle usanze religiose alle festività legate al folklore, ecco come si celebra questa festività in alcuni dei Paesi più rappresentativi.

Il Nikolaustag in Germania

In Germania, il Natale inizia il 6 dicembre con il Nikolaustag, il giorno di San Nicola. Secondo la tradizione, i bambini lasciano le scarpe fuori dalla porta o sul davanzale, e San Nicola, che viaggia accompagnato da un angelo e un diavoletto, porta dolci ai bambini buoni e bastoni per quelli disobbedienti. Questa usanza ha radici medievali e si celebra in molte regioni della Germania.

Santa Lucia in Svezia

In Svezia, il Natale comincia il 13 dicembre con la celebrazione di Santa Lucia, una tradizione che affonda le radici nella storia cristiana e che è molto sentita in tutto il Paese. La figura di Lucia è simbolo di luce nel buio invernale. Durante le celebrazioni, la Lussebruden (la sposa di Lucia) indossa un abito bianco con una corona di candele. La giornata è anche seguita da canti natalizi e l’offerta di dolci tipici, come le Lussekatter, panini allo zafferano.

Il Pantomime di Natale in Polonia

In Polonia, la vigilia di Natale (24 dicembre) è il momento di maggiore importanza, tanto che la cena può cominciare solo quando appare la prima stella nel cielo. La cena della vigilia è un pasto vegetariano che prevede dodici portate, simbolo dei dodici apostoli. Un momento molto toccante di questa celebrazione è la condivisione dell’ostia tra i commensali, come segno di pace e di benevolenza.

Il Mercatino di Natale in Austria

In Austria, la fiera di Natale è una delle tradizioni più amate. I mercatini di Natale (ad esempio quelli di Vienna e Salisburgo) sono famosi per le loro bancarelle piene di decorazioni natalizie, artigianato e cibi tipici, come il vin brulè e i dolci natalizi. Passeggiando per questi mercatini, si respira un’atmosfera fiabesca e calorosa, perfetta per immergersi nello spirito del Natale.

La Lotteria di Natale in Spagna

In Spagna, il Natale è segnato da un evento unico: la Lotteria Nazionale di Natale. Il 22 dicembre, migliaia di spagnoli partecipano all’estrazione del Gordo (Il Grasso), il premio più ambito, che distribuisce milioni di euro in tutta la nazione. Questo evento è un vero e proprio rito sociale, in cui le famiglie si radunano per seguire in diretta l’estrazione dei numeri, sperando di vincere una fortuna per festeggiare le festività.

Il Gatto di Natale in Islanda

In Islanda, il Jólakötturinn, ovvero il Gatto di Natale, è una figura leggendaria che spaventa i bambini cattivi. Secondo la leggenda, il gatto mangia i bambini che non ricevono nuovi vestiti per Natale. Questa tradizione, che ha radici nell’antico folklore islandese, insegna ai bambini a comportarsi bene, sperando di ricevere dei regali anziché attirare l’ira del gigantesco gatto.

Krampus (Germania, Austria, Ungheria)

Non tutte le tradizioni natalizie sono per forza… buone. In alcune regioni dell’Europa centrale, esiste una figura leggendaria molto particolare: Krampus. Questo essere mostruoso accompagna Babbo Natale, ma mentre quest’ultimo premia i bambini buoni, Krampus si occupa dei cattivi. Con il suo aspetto terrificante, spesso spaventa i bambini disobbedienti e, secondo la leggenda, li rapisce portandoli via nel suo sacco. In Austria e in alcune zone della Germania, il 5 dicembre si celebrano le Krampuslauf, processioni in cui le persone si travestono da Krampus e girano per le strade.

Nascondere le scope in Norvegia

Una tradizione natalizia davvero particolare viene dalla Norvegia: si dice che, la notte di Natale, le streghe e i demoni siano particolarmente attivi e che volino sulle scope. Per evitare che le streghe prendano le scope di casa, le famiglie norvegesi le nascondono. Questo gesto superstizioso risale a tradizioni pagane, ma ancora oggi molte famiglie praticano questa usanza.

Le tradizioni natalizie nel resto del mondo

Ogni Paese del mondo celebra il Natale in modo unico, adattando le tradizioni locali alle festività: dall’Asia all’Oceania, dal continente africano alle Americhe, ogni cultura porta una sua interpretazione del Natale (alcune parecchio curiose!).

Il Christmas Chicken in Giappone

In Giappone, il Natale è una festa principalmente commerciale, celebrata senza legami religiosi profondi. Una delle tradizioni più sorprendenti è mangiare pollo fritto il 24 dicembre, una tradizione che è iniziata negli anni ’70 grazie alla campagna pubblicitaria di KFC. La frase “Kentucky for Christmas” è diventata sinonimo di Natale giapponese. In questo giorno, le famiglie si riversano nei ristoranti KFC per gustare il loro pollo natalizio, mentre il 25 dicembre è un normale giorno lavorativo.

La Panunuluyan nelle Filippine

Nelle Filippine, il Natale si celebra in modo molto simbolico, con la tradizione della Panunuluyan. Si tratta di una processione che rievoca la ricerca di alloggio di Maria e Giuseppe, con una coppia che bussa alle porte in cerca di riparo. Questa tradizione culmina con la Misa de Aguinaldo, la messa di mezzanotte che segna l’inizio ufficiale della celebrazione cristiana.

Le Luminarias in Messico

In Messico, una delle tradizioni natalizie più suggestive è l’uso delle luminarias. Si tratta di piccole lanterne di carta accese che decorano le strade la notte della vigilia di Natale. Le luminarias sono utilizzate per illuminare il cammino di Maria e Giuseppe, simbolizzando il viaggio verso Betlemme. La tradizione di accendere queste luci continua anche oggi, e le luminarias creano un’atmosfera magica che coinvolge tutta la comunità.

La Messa sui pattini in Venezuela

A Caracas, in Venezuela, la vigilia di Natale è una festa davvero particolare: la messa natalizia viene celebrata con una tradizione unica. Le strade vengono chiuse per permettere ai fedeli di raggiungere la chiesa in modo sicuro… Sui pattini a rotelle! Questo rito, che ha preso piede negli anni ’50, è un modo divertente e unico di celebrare il Natale in un clima caldo.