Viaggiare nelle città dei Baltici in treno diventa più facile, la novità del biglietto unico

Fonte: iStock Visitare Vilnius, Riga e Tallinn in treno

Novità per gli amanti dei viaggi in treno: da febbraio 2025 è attiva una tratta che collega in alta velocità 3 città baltiche. Visitare Vilnius, Riga e Tallinn è finalmente possibile risparmiando, basterà infatti acquistare un unico biglietto del treno per esplorare in giornata le tre Capitali del territorio baltico.

Il modo più veloce per scoprire le città baltiche

Raggiungere Tallinn da Vilnius in treno? Da oggi è possibile con più facilità grazie ad un potenziamento del servizio ferroviario che ha ridotto di molto i tempi di viaggio. Dopo aver annunciato la tratta tra Vilnius e Riga da dicembre, il collegamento tra le città baltiche giunge ad uno step successivo dando modo di collegare tre Capitali europee. Se in passato servivano tante ore per viaggiare in treno tra Vilnius e Tallinn, oggi le cose sono cambiate. La nuova organizzazione e il programma disponibile che collega le compagnie ferroviarie di Lituania, Lettonia ed Estonia rende i passaggi tra le città baltiche davvero semplice e veloce. Il team di LTG si è impegnato per fare in modo che il viaggio sia confortevole e dia modo di scoprire le tre città baltiche in un solo giorno con un biglietto del treno unico e conveniente.

Informazioni utili

Il tragitto completo da Vilnius a Tallinn è di circa 790 km e ha un costo conveniente di 39 euro in seconda classe. Per chi viaggia tra Vilnius e Riga, il biglietto costa 24 euro in seconda classe e 34 euro in prima classe, mentre la tratta Riga-Tallinn ha un prezzo di 30,50 euro. Il primo treno da Vilnius parte alle 7:05 per arrivare alle 11:04 per Riga. Prosegue poi per Valga dove è possibile cambiare il treno e quindi raggiungere Tallin alle 17:34. In direzione opposta si parte alle 10:25 da Tallinn e si raggiunge Vilnius alle 21:03. I biglietti si possono acquistare in un’unica soluzione attraverso il sito delle ferrovie della Lituania; le prenotazioni aprono date con 30 giorni d’anticipo sulla partenza, e i passeggeri possono mostrare il biglietto direttamente dal telefono o stamparlo.

Cosa vedere in un giorno a Vilnius, Riga e Tallin

Chiaramente non stiamo suggerendo di fare un tour de force dedicando poche ore ad ogni città baltica, ma con un po’ di organizzazione e sfruttando i treni sarà possibile quantomeno esplorarle a coppia con più rapidità e con un collegamento molto più veloce rispetto alle opzioni precedenti.

Vedere Vilnius in un giorno

Per scoprire al meglio i Balcani si parte solitamente da Vilnius, ovvero la Capitale della Lituania. Un giorno solo non è sufficiente per esplorare nella completezza la città, però sicuramente possiamo fare un breve itinerario del centro per incrociare quelli che sono i monumenti più importanti. Dedica la mattina al centro storico, patrimonio Unesco, partendo dalla piazza della cattedrale in stile neoclassico dedicata a San Stanislao e San Ladislao e volgi la tua attenzione al campanile simbolo della città. Poi passeggia verso viale Gediminas, strada principale della città dove non mancano negozi, caffè e palazzi storici. Se hai un buon passo potrai raggiungere la torre di Gediminas, situata sulla collina omonima da cui godere un panorama top su Vilnius.Puoi provare piatti tipici come il cepelinai (gnocchi di patate ripieni di carne o formaggio), la zuppa di barbabietole o le frittelle di patate. Nel pomeriggio, dopo un pranzo a base di specialità del territorio, attraversa il fiume Vilnia e scopri Užupis, il quartiere artistico e bohémien della città. Si tratta di un distretto autoproclamato repubblica indipendente con un’anima artistica molto particolare.

Fonte: iStock

Vedere Riga in un giorno

Si parte quindi con il treno e si scopre Riga la Capitale lettone. Chi si ferma qui ha tanto da fare… un solo giorno è poco ma proviamo con un itinerario a toccare i punti principali. Inizia dal centro storico di Riga, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dedicandoti in primis alla piazza del Duomo, dove si trova la magnifica Cattedrale di Riga, il più grande edificio sacro medievale dei Paesi Baltici diventato famoso per un organo tra i più grandi di tutta Europa. Da qui ti consiglio di raggiungere prima la casa delle Teste Nere, elegante edificio rinascimentale diventato il simbolo della città per poi visitare il castello di Riga, oggi residenza del presidente e sede museale. Nel pomeriggio potrai dedicarti invece all’art nouveau che caratterizza la città, concentrandoti su edifici lungo lungo Alberta iela e Elizabetes iela. Qui è anche presente il museo dedicato all’art nouveau, con tantissime opere in questo stile. Prima di concludere la giornata, fai un salto al Mercato Centrale di Riga, è tra i più grandi di tutto il territorio europeo e potrai gustare dello street food local autentico.

Fonte: iStock

Vedere Tallinn in un giorno

Chi decide di seguire tutto il percorso e raggiungere anche Tallinn, potrà scoprire nel giorno seguente la capitale estone dopo esserci arrivato intorno alle 17:30. Si tratta di una delle città medievali più amate d’Europa e fa battere il cuore con un’architettura incredibilmente riconoscibile. Si parte, come sempre, dal centro storico che coincide con la città vecchia riconosciuta patrimonio UNESCO. Cuore pulsante la Raekoja plats, ovvero la piazza del municipio con tradizionali edifici color pastello. A dominare la scena il municipio in stile gotico; qui si svolgono anche i famosi mercatini natalizi. Non distante una tappa imperdibile è la farmacia del municio, una tra le più antiche e ancora attive in Europa. Pausa pranzo con prodotti tipici e poi si prosegue verso la collina di Toompea con l’omonimo castello oggi sede del parlamento e da cui si gode una delle viste più belle della città. Da non perdere anche la chiesa ortodossa Alexander Nevsky. Nel tardo pomeriggio, esplora il lato più moderno e creativo di Tallinn visitando il Telliskivi Creative City, un ex complesso industriale trasformato in un quartiere di arte, design e gastronomia.

La nuova proposta con offerta che collega in treno le tre città baltiche è da cogliere al volo: si raggiunge una delle città con un collegamento aereo low cost dall’Italia e in 2-3 giorni con un biglietto del treno economico e competitivo si potranno raggiungere le altre località a prezzi competitivi.