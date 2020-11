Mick Jagger torna in Italia e va in vacanza in Sicilia

editato in: da

I colori di Marzamemi: il paesino più fotografato della Sicilia

Se ne era mia andato Mick Jagger dall’Italia? L’ultima volta lo avevamo lasciato in Toscana dove era andato a casa di amici per festeggiare il suo compleanno che cade il 26 di luglio. La “casa” era il Castello di Bolgheri che da secoli è di proprietà della famiglia Della Gherardesca.

Oggi lo ritroviamo in Sicilia. La rock star è stata infatti avvistata a Marzamemi, uno dei paesi più fotografati dell’isola per i suoi colori, per le ceramiche e per quanto è pittoresco, dove il cantante britannico ha deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Qui, insieme a moglie e figli, si è lasciato dietro una traccia inconfondibile della sua presenza: ha lasciato al proprietario del pittoresco ristorante in riva al mare dove ha pranzato una dedica scritta su uno dei menu. Come facevano gli scrittori un tempo, come fanno le star. E lui è una stella del firmamento ormai. “Love, Mick Jagger“, ha scritto, dopo aver apprezzato le prelibatezze culinarie del locale della cittadina in provincia di Siracusa. Ha fatto appena in tempo. Prima che, con il nuovo Dpcm che è entrato in vigore il 6 novembre, l’Italia tornasse in lockdown e la Sicilia diventasse zona arancione.

Marzamemi è una piccola località di mare che dista un paio di chilometri da Pachino. È una località molto suggestiva, che ha la pesca nell’anima. La sua tonnara è una delle più importanti della Sicilia e risale al tempo della dominazione araba. Sebbene negli ultimi anni la località abbia puntato molto sul turismo, con la sua bella spiaggia e il porto attrezzato per le imbarcazioni da diporto, la sua fortuna sta ancora oggi prevalentemente nei prodotti ittici, come la bottarga e la ventresca di tonno rosso, e quelli vinicoli: qui infatti si produce un ottimo Nero d’Avola, uno dei più celebri vini italiani. Senza dimenticare il pomodoro Pachino, prodotto IGP che prende il nome proprio dal paese di cui Marzamemi è frazione.

Al ristorante, infatti, Jagger sembra abbia ordinato pesce fresco. Il frontman dei Rolling Stones era stato visto in Sicilia già all’inizio di ottobre, quando era stato immortalato mentre faceva ingresso in un ristorante di Brucoli, sempre in provincia di Siracusa. Evidentemente la cucina italiana gli piace molto, del resto, come dargli torto.

Secondo alcune fonti, il cantante sarebbe ospite in una villa di amici nei pressi di Noto insieme alla famiglia. Non è detto, quindi, che non lo si veda ancora in giro. Una sola domanda sorge spontanea: se sta trascorrendo mesi nel nostro Paese senza andare in hotel, il pranzo lo avrà pagato? Oppure se l’è cavata con un autografo, proprio come facevano gli scrittori squattrinati una volta?