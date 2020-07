I primi turisti a tornare in Italia sono i vip: ecco chi c’è e dove

editato in: da

L’Italia fatica a tornare ai numeri del turismo di prima della pandemia di Coronavirus. Fondamentalmente, mancano i turisti stranieri che, solo nel 2019, secondo un rapporto di World Capital, hanno speso quasi 45 miliardi di euro. Pochi stranieri perché i voli sono ancora quasi nulli, specie quelli intercontinentali che portavano asiatici, russi, mediorientali e americani sul nostro territorio, e perché non sono ancora ripartite le crociere e l’Italia, si sa, è tra le tappe fondamentali di quelle nel Mediterraneo.

Per fortuna ci sono i vip che, con i loro soldi, possono permettersi di noleggiare – se già non lo possiedono – un jet privato e di affittare le splendide ville che troviamo sparse tra le nostre più belle e rinomate mete.

I primi a tornare in Italia sono quelli che hanno il nostro Paese nel cuore e che, non appena finito il lock down, non vedevano l’ora di venire.

Tra gli ultimi volti noti a essere avvistati nel Belpaese c’è quello di Mick Jagger, tra Castagneto Carducci e Bolgheri, due dei borghi più belli della Toscana. Il cantante dei Rolling Stones avrebbe scelto la costa toscana per trascorrere alcune settimane di relax e festeggiare in Italia il compleanno che cade il 26 luglio. Sembra che la star abbia scelto di alloggiare in un castello non ben definito: potrebbe trattarsi del celebre Castello di Bolgheri, da secoli di proprietà della famiglia Della Gherardesca, con il suo lunghissimo Viale dei Cipressi: 5 km di piante secolari immortalate anche da Giosuè Carducci nella celebre ode “Davanti San Guido”.

In Italia in vacanza è arrivato anche Ed Westwick, il Chuck Bass della serie Tv “Gossip Girl” che, con la fidanzata, hanno scelto di visitare la Costiera Amalfitana. Inconfondibili le foto postate sui social di Positano una delle perle del Sud Italia famose in tutto il mondo.

Presente anche Hellen Mirren, venuta a Pescara per il Premio Flaiano. L’attrice britannica è un’appassionata d’Italia e in particolare di Puglia. Infatti ha una masseria a Tiggiano, nel Salento, dove è solita trascorre le estati con il marito, il regista Taylor Hackford, e dove è solita, durante l’estate, frequentare le tante sagre tipiche.

Ma il primo a fare le valige per volare nella sua seconda casa che è l’Italia è stato George Clooney che ha portato la famiglia, Amal e i gemelli (che parlano già italiano e adorano la pizza), a Villa OIeandra, la splendida dimora che ha acquistato anni fa a Laglio, sulle rive del Lago di Como, per la cifra record di 10 milioni di dollari e che sembrava fosse in vendita, ma forse George ci ha ripensato.

Dopodiché sono arrivate anche le top model Bella Hadid e Hailenn Baldwin (in Bieber) che non vedevano l’ora di tuffarsi tra le acque smeraldine della Sardegna, specie se da uno yacht di lusso a bordo del quale sarebbero state avvistate. Sono volate direttamente da Los Angeles su un jet privato, visto che i voli dalla California all’Italia non sono ancora ripresi.