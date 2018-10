Ai mercatini di Natale con l’Orient Express della Valsesia

editato in: da

Partirà il 16 dicembre dalla Stazione di Novara l’Orient Express della Valsesia diretto ai mercatini di Natale.

Un viaggio indietro nel tempo sulla prima linea ferroviaria in Italia, la Novara-Varallo Sesia, percorsa ancora oggi da un treno a vapore.

Con una tradizionale locomotiva sbuffante e a bordo di carrozze Centoporte, l’atmosfera che si respirerà in questo viaggio sarà magica, proprio come gli avventurosi viaggi sull’Orient Express.

Durante il viaggio a bordo del treno sarà offerta una piccola degustazione di prodotti enogastronomici locali.

Una volta giunti a Varallo Sesia, è prevista una visita guidata del paese prima di salire sulla funivia più ripida d’Europa in direzione del Sacro Monte, uno dei maggiori luoghi di culto del Piemonte, che attira annualmente migliaia di turisti e che è diventato Patrimonio dell’Unesco. Anche qui i viaggiatori avranno un tour guidato.

Ma soprattutto, si potrà visitare il pittoresco mercatino di Natale di Varallo e fare acquisti.

La Valsesia si estende dal Monte Rosa fino alla Pianura Padana, dove si susseguono numerose risaie. L’ambiente naturale rigoglioso e fertile ha regalato alla Valsesia l’appellativo di valle più verde d’Italia.

L’Orient Express della Valsesia parte alle ore 09:07 per rientrare a Novara alle 18:30. La Direzione Held Eventi che organizza questo bellissimo viaggio in treno informa, però, che è già tutto sold out. Ma non è detto che, vista la grande richiesta, non organizzino un altro treno dei mercatini prima di Natale.

Per farsi un’idea dei prezzi, per gli adulti costa 24 euro e 29 euro per i bambini dai 4 agli 11 anni (gratis per i più piccoli), la quota di iscrizione comprende tutto tranne il pranzo.