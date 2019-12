Perché Meghan e Harry hanno scelto di volare in Canada per Natale

editato in: da

Com’è ormai consuetudine da tantissimi anni, la Regina Elisabetta II e i suoi cari si stanno radunando proprio in queste ore nella tenuta di Sandringham, dove trascorreranno insieme le feste di Natale. Ma non tutti hanno deciso di partecipare al tradizionale appuntamento natalizio con Sua Maestà…

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno infatti optato per una vacanza decisamente particolare, che nessuno si sarebbe aspettato. Dopo aver dichiarato di volersi prendere alcune settimane di pausa dagli impegni ufficiali, da trascorrere assieme al loro primogenito Archie, i due coniugi reali hanno fatto perdere le loro tracce. In molti erano convinti che avrebbero scelto Los Angeles per le loro feste, dal momento che proprio nella metropoli californiana Meghan è nata e cresciuta, e qui risiede ancora sua madre, Doria Ragland.

E invece, come rivelato da un portavoce di Buckingham Palace, la Royal Family avrebbe deciso di trascorrere le vacanze natalizie in Canada. “Si stanno godendo un po’ di tempo in famiglia. Condividono il calore della popolazione canadese e la bellezza del paesaggio con il loro piccolo Archie” – è stato confermato da Palazzo.

Ma non ci sono indizi sulla località precisa in cui Harry e Meghan si trovano in questi giorni: per loro, la privacy è diventata fondamentale e, almeno per le feste di Natale, hanno scelto di non far trapelare nulla. Quel che è certo è che il Canada è un luogo a cui entrambi i coniugi sono profondamente legati.

Harry ha girato la Nazione in lungo e in largo, mentre Meghan ci ha abitato per ben 7 anni, dal momento che le riprese della serie tv Suits – di cui è stata per molto tempo protagonista – sono state girate proprio qui. Inoltre il Paese è la terra natia di una delle più care amiche della Markle. Stiamo parlando di Jessica Mulroney, la stilista che ha partecipato al royal wedding – i suoi bambini sono stati paggetti e damigelle in quel giorno così importante.

Insomma, la scelta di Harry e Meghan è stata dettata dalla voglia di trascorrere questi giorni in una località che entrambi sentono come una seconda casa. E proprio nelle prossime ore dovrebbe arrivare Doria Ragland, la mamma della Duchessa di Sussex, che secondo fonti inglesi passerà il Natale assieme alla Royal Family.