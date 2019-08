Nel cuore di Manhattan nascerà la prima spiaggia pubblica di New York

editato in: da

Andare in spiaggia a New York? Forse presto sarà possibile, e non stiamo parlando di Coney Island, il quartiere residenziale di Brooklyn che ogni estate diventa meta di chi è in cerca di relax, di divertimento e di un po’ di frescura.

È in continua trasformazione, New York. E se i più consigliano di visitarla nel 2019 in ragione delle tante aperture che dall’inizio dell’anno ci sono state (e che sono destinate a continuare), ecco che i prossimi anni non saranno certo da meno: tra musei e grattacieli, presto nella Grande Mela si potrà andare in spiaggia… senza uscire da Manhattan!

Dentro l’Hudson River Park, nascerà infatti la prima ed unica spiaggia pubblica nel cuore di New York. A svelarlo sono i render diffusi dallo studio di progettazione James Corner Field Operations, che mostrano tratti di sabbia sotto alberi in fiore con spazi per il noleggio di kayak, sdraio e giochi per bambini, un campo da gioco e un laghetto d’acqua salata.

Non si potrà però fare il bagno: come già anticipato dal The Post lo scorso gennaio, quando il progetto è stato annunciato, durante i controlli di routine del Citizens Water Quality Testing Program è stata rilevata una presenza di batteri decisamente eccedente il limite consentito.

Render by James Corner Field Operations

Dove sorgerà di preciso la spiaggia di Manhattan? Sull’area nota come Gansevoort Peninsula, all’estremità occidentale della Little West 12th Street nel Meatpacking District, sede in precedenza di un grande parcheggio di proprietà del Dipartimento dei Servizi Igienico-sanitari.

«La nuova spiaggia vuole essere un luogo in cui stringere una relazione forte col fiume e con l’acqua. Vorremmo che non solo sembri collegata al particolare quartiere in cui sorgerà, che sia parte della sua geometria e di una penisola concepita a suo tempo con delle specifiche caratteristiche, della sua storia e della sua cultura. Vorremmo regalare alla gente un nuovo modo di vivere il fiume», hanno dichiarato i progettisti.

La costruzione della spiaggia durerà 18 mesi: si inizierà alla fine del 2020, e i lavori saranno terminati nel 2022.