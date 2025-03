Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Fonte: iStock Campo di Brenzone

Acque scintillanti, pittoreschi borghi affacciati sulle rive, l’abbraccio delle vette: il Lago di Garda sa incantare chiunque lo visiti, in una magica atmosfera tra sogno e realtà.

Eppure, il suo fascino non si esaurisce con le mete più conosciute, perché esistono angoli segreti, borghi silenziosi e luoghi immersi nella natura che aspettano soltanto di essere scoperti.

Se desiderate vivere il maggiore lago italiano lontano dalla folla, ecco allora una selezione di suggestivi posti da visitare.

Brenzone sul Garda: un mosaico di borghi sospesi tra lago e montagna

Iniziamo il viaggio con Brenzone sul Garda, incantevole intreccio di sedici piccoli borghi e frazioni che si adagiano ai piedi del Monte Baldo.

Alcuni si affacciano sulle acque del lago, altri si nascondono tra le montagne, ma tutti vantano panorami da sogno e una dimensione autentica e a misura d’uomo.

Non a caso, il tempo sembra scorrere a un ritmo differente: tra vicoli stretti e ripidi, antiche dimore, uliveti secolari e giardini di limoni, ogni scorcio racconta una storia di bellezza e tradizione.

Il consiglio è di iniziare l’esplorazione dalle frazioni in altura, per godere di una vista spettacolare, e poi scendere verso il lago, lasciandosi sedurre dal profumo del pesce grigliato nei ristoranti sul lungolago.

Il Ponte Tibetano di Torri del Benaco: sospesi tra cielo e lago

A pochi chilometri dalla romantica Punta San Vigilio, tra le località di Crero e Pai di Sotto, si cela il ponte tibetano di Torri del Benaco, che sembra uscito da una fiaba.

Costruito nel 2019, si estende per 34 metri su un profondo vallone, e raggiunge un’altezza massima di 45 metri. Attraversarlo è un’esperienza emozionante, con il lago che brilla sotto i piedi e il vento che accarezza il volto. Ideale per chi cerca un pizzico di avventura senza allontanarsi troppo dalla tranquillità della natura.

Isola dei Conigli a Manerba del Garda: un paradiso tra acqua e natura

Immaginate un’isola lussureggiante, avvolta da acque cristalline e abitata da coniglietti che saltellano liberi tra gli alberi. Un simile luogo esiste davvero ed è l’Isola di San Biagio, conosciuta come Isola dei Conigli.

Di fronte a Manerba del Garda, può essere raggiunta a piedi nei periodi in cui il livello dell’acqua si abbassa, immergendosi fino alle ginocchia in un percorso che appare sospeso tra cielo e lago.

Oppure, è a disposizione un servizio di taxi-boat che porta sull’isola, dove la frenesia della vita di tutti i giorni si ferma tra il silenzio della natura e il dolce suono delle onde.

Cassone di Malcesine: il borgo con il fiume più corto del mondo

Fonte: iStock

A pochi passi da Malcesine, Cassone è un piccolo gioiello da scoprire con calma.

Il raccolto porticciolo, le case che si specchiano in acqua e la passeggiata lungo il lago regalano scorci da cartolina. Ma il suo segreto più affascinante è il fiume Aril, che con i 175 metri di lunghezza detiene il primato di fiume più corto del mondo: ammirarne il breve percorso, tra ponticelli e acque trasparenti, aggiunge un tocco di magia a una località che ricorda un dipinto.

La Spiaggia delle Lucertole a Torbole: natura selvaggia e silenzio assoluto

Per chi cerca un ambiente incontaminato, lontano dalle spiagge affollate, la Spiaggia delle Lucertole a Torbole è la destinazione perfetta.

Qui, infatti, è la natura a essere protagonista: scogli affacciati su limpide acque, strapiombi rocciosi e un’atmosfera quasi primordiale. La scelta per chi ama arrampicarsi o per chi desidera rilassarsi con il suono delle onde come unica compagnia.

Tremosine sul Garda: tra panorami da sogno e antiche strade

Tremosine sul Garda è un incanto di diciotto frazioni tra il cielo e l’acqua.

Tutte le tappe donano scorci incredibili sul lago, dalle terrazze panoramiche di Pieve alle adrenaliniche curve della Strada della Forra, un percorso scavato nella roccia definito da Churchill come “l’ottava meraviglia del mondo“.

E poi, la tradizione incontra la natura: tra degustazioni di Formagella di Tremosine e passeggiate sui monti, ogni momento diventa un caro ricordo da custodire.

Canale di Tenno: un borgo medievale fuori dal tempo

Fonte: iStock

A pochi chilometri dal Lago di Garda, non si può non citare Canale di Tenno, nel circuito dei Borghi Più Belli d’Italia.

Passeggiare tra i vicoli acciottolati, ombreggiati dalle case in pietra, è come compiere un salto nel Medioevo, tra botteghe artigianali e antiche locande.

A pochi passi meritano una sosta le Cascate del Varone, laddove l’acqua si tuffa con fragore in un bellissimo canyon.

Monte Baldo: il tetto panoramico del Garda

Se amate la montagna, il Monte Baldo è la località che fa per voi.

Raggiungibile con la funivia da Malcesine, è custode di sentieri panoramici con emozionanti vedute sul lago. I prati fioriti in estate e ammantati di neve candida in inverno, sono perfetti per escursioni e passeggiate all’insegna della meraviglia.

Castellaro Lagusello: un borgo a forma di cuore

Infine, nel cuore della campagna mantovana, Castellaro Lagusello assomiglia a un piccolo gioiello incastonato tra le colline.

Il suo lago a forma di cuore, le mura medievali e la storia che riecheggia tra le pietre millenarie lo rendono imperdibile. Camminare senza fretta tra le stradine lastricate, tra balconi fioriti e gatti liberi, significa immergersi in una dimensione di vera quiete.