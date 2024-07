Come visitare Londra in battello sul Tamigi e cosa vedere

Fonte: iStock Vista del Big Ben e del Palazzo di Westminster a Londra

Londra è una città che mescola storia antica e modernità in una maniera sorprendente. Si tratta di una delle destinazioni turistiche più affascinanti del mondo, la cui visita è d’obbligo per tutti i viaggiatori. Sono tantissimi i modi per visitare la capitale del Regno Unito: attraverso lunghe camminate, sfruttando la fitta rete di mezzi pubblici oppure utilizzando gli iconici taxi. A queste modalità, però, va aggiunto sicuramente la possibilità di esplorare Londra attraverso un tour in battello lungo il Tamigi, un viaggio in barca che offre ai visitatori della città un’esperienza unica ed indimenticabile. Ecco come pianificare al meglio il tour di Londra in battello e cosa vedere.

Il fascino di un tour in battello sul Tamigi

Il Tamigi è il cuore pulsante di Londra, un fiume che ha visto secoli di storia passare lungo le sue rive. Viaggiare in battello in città offre una prospettiva diversa della capitale britannica, permettendo di ammirare gli iconici monumenti inglesi e gli storici quartieri da un punto di vista decisamente privilegiato. Lontano dal traffico cittadino, i visitatori saranno in grado di godere di una navigazione tranquilla e rilassante, con una vista panoramica senza eguali.

Pianificazione del tour di Londra

Ci sono diverse compagnie che offrono crociere sul Tamigi, ognuna delle quali con itinerari e servizi differenti a disposizione. Sono disponibili differenti tour lungo il fiume, che possono variare da brevi crociere di mezz’ora ad escursioni di un’intera giornata. Prima di imbarcarsi, quindi, è essenziale pianificare il tour in battello, così da non perdere nessuna delle attrazioni. Anche la tipologia di battello è un fattore importante. Infatti, esistono battelli turistici standard, ma anche crociere con cena e spettacolo, per un’esperienza decisamente unica, ed imbarcazioni più piccole, ideali per chi è alla ricerca di un’esperienza più intima. La scelta sicuramente dovrà ricadere sul battello più adatto all’esperienza ricercata.

Le principali stazioni di partenza dei tour in battello sul Tamigi includono il molo di Westminster, il molo di Tower Pier ed il molo di Greenwich, quindi, in base alla posizione scelta per il pernottamento a Londra, sarà necessario verificare il punto di partenza più comodo e facilmente raggiungibile dalla propria sistemazione. Inoltre, è altamente consigliato acquistare i biglietti in anticipo, specialmente nei periodi di alta stagione, per evitare code e, soprattutto, garantire la disponibilità per il tour desiderato.

Ecco cosa vedere lungo il Tamigi: le principali attrazioni

Navigare sul Tamigi è un’esperienza che permette ai visitatori di osservare alcune delle attrazioni più celebri di Londra, molte delle quali si trovano direttamente lungo le rive del fiume, da una prospettiva unica e sicuramente indimenticabile.

Il Parlamento inglese ed il Big Ben

Iniziando il tour dalla stazione di Westminster, sarà possibile ammirare subito il maestoso Palazzo di Westminster, che ospita al suo interno la sede del Parlamento britannico, ed il famoso Big Ben, torre dell’orologio e simbolo della città. La vista dal fiume darà una prospettiva unica di questi edifici iconici, riconosciuti in tutto il mondo. Si raccomanda una visita al tramonto, quando gli edifici, grazie alle loro luci, sono particolarmente affascinanti, creando un’atmosfera magica.

Il London Eye, per una vista unica su Londra

Proseguendo il tour lungo il Tamigi, precisamente verso est, si incontra il London Eye, ovvero la ruota panoramica più grande d’Europa. Questa struttura moderna offre una vista spettacolare sulla capitale britannica e navigando lungo il fiume londinese è possibile apprezzarne la maestosità. Il London Eye è una tappa obbligata per gli amanti della fotografia o per chi, semplicemente, è alla ricerca di uno scatto indimenticabile.

La Cattedrale di St. Paul

Il tour prosegue e un’altra attrazione di cui si può godere è la cupola della Cattedrale di St. Paul, struttura considerata un capolavoro dell’architettura londinese, in grado di dominare lo skyline della città. Dal battello, si ha una visuale perfetta per ammirare questo edificio storico, che ha resistito negli anni ad incendi e bombardamenti, rappresentando, così, un simbolo di resilienza e bellezza della città Londra.

Il Tower Bridge e la Torre di Londra

Continuando la navigazione, si raggiunge il maestoso Tower Bridge, uno dei ponti più famosi al mondo. Caratterizzato dalle sue torri gotiche ed il meccanismo di apertura, questo ponte nel cuore di Londra rientra fra le attrazioni da non perdere se si visita la città. Poco distante, inoltre, si trova la Torre di Londra, che un tempo fu prigione e oggi è stata riconvertita a museo, le cui mostre saranno in grado di raccontare storie di re e regine, ma anche gioielli e tradimenti.

Il quartiere di Greenwich ed il meridiano

Infine, il quartiere di Greenwich, dove il battello attracca per consentire l’esplorazione di questa area storica della capitale. Greenwich ospita, inoltre, l’Osservatorio Reale, dove passa il famoso Meridiano Zero, punto di riferimento per il calcolo del tempo in tutto il mondo. Sarà possibile visitare in questo quartiere anche il museo marittimo nazionale ed ammirare il Cutty Sark, un antico clipper, ovvero veliero, restaurato con cura.

Come sfruttare al meglio il tour sul Tamigi

Un tour in battello sul Tamigi è un’esperienza straordinaria ed unica, ma allo stesso tempo è importante tenere a mente alcuni aspetti, utili per godere al meglio di questa visita nella capitale britannica.

Per rendere l’esperienza ancora più memorabile, è possibile combinare il tour in battello con altre attività, come ad esempio un tour in carrozza fra le vie della città, e scoprire così tutte le meraviglie di Londra. Ad esempio, molte compagnie offrono pacchetti che includono l’ingresso a varie attrazioni turistiche come il London Eye o la Torre di Londra. Alcune crociere serali, inoltre, offrono cene a bordo, con menu gourmet e spettacoli dal vivo, creando un’atmosfera romantica e suggestiva.

Un altro modo per arricchire il tour sul Tamigi è partecipare ad una crociera tematica. Ci sono crociere, infatti, che offrono guide specializzate in storia, architettura o addirittura letteratura, permettendo ai visitatori di approfondire la conoscenza di Londra ammirando i suoi monumenti più iconici.

Esplorare Londra in battello sul Tamigi è un’esperienza che permette di scoprire la città da una prospettiva unica. La tranquillità della navigazione, unita alla bellezza dei paesaggi e alla ricchezza storica e culturale dei monumenti lungo il fiume, renderà questo viaggio sul Tamigi un’esperienza indimenticabile.

Pianificare il tour con attenzione, scegliendo l’itinerario ed il tipo di crociera adatto, farà di questa esperienza un’avventura straordinaria. La soluzione adatta per gli appassionati di storia, per amanti della fotografia o semplicemente per chi è alla ricerca di un modo rilassante per scoprire la città, che sia, o meno, la prima volta nella fantastica città di Londra.