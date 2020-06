La casa di “La Carica dei 101” è in vendita a “soli” 10 milioni di euro

editato in: da

Sembra uscita da una fiaba e in realtà un po’ lo è. Per capire di cosa stiamo parlando, dovete rispolverare le vostre memorie di un tempo, quando davanti alla televisione facevate il tifo per quei deliziosi e adorati dalmata. Sì, stiamo parlando della celebre casa de La Carica dei 101, attualmente in vendita a un prezzo stellare.

Siamo a Londra, e queste immagini, mostrano la dimora che ha ispirato Dodie Smith nella creazione del luogo dove i protagonisti della storia hanno affrontato le loro avventure. La leggenda vuole che l’autrice del romanzo de La Carica dei 101, pubblicato nel 1956 e diventato poi uno dei grandi capolavori della Walt Disney, passasse ogni giorno proprio davanti a quella casa durante le uscite quotidiane con i suoi nove dalmata.

E basta guardare l’abitazione per comprendere come mai Dodie si sia lasciata ispirare proprio da questa Pink house. Situata nel quartiere di Primrose Hill, a Londra, la deliziosa casa colorata è stata fondamentale per la stesura del fortunato romanzo dal quale poi la Disney ha tratto ispirazione per il suo celebre cartone.

Grandi finestre e fiori sui davanzali, e un classico stile vittoriano, caratterizzano gli esterni, di per sé già grandiosi. Gli interni però non sono da meno: otto camere da letto, quattro bagni, tre cucine, uno studio, due giardini e un terrazzo sul tetto per una superficie di 450 mq.

E ora, il nido d’amore di Pongo e Peggy è in vendita a un prezzo stellare. A occuparsi della mediazioni è Rosy Khalastchy dell’agenzia immobiliare Beauchamp Estates, che abbiamo raggiunto telefonicamente per capire come procedono le trattative. L’agente immobiliare ci ha confessato che appena messo online l’annuncio della vendita dell’abitazione, è stata subissata da richieste d’informazioni. E a guardare le immagini, questo non ci stupisce.

A fare da cornice alla deliziosa Pink house inoltre c’è il quartiere di Primrose Hill, vivo ed elegante, caratterizzato da caffè, librerie e ristoranti. Non manca poi un parco per portare a spasso i cani, lo stesso in cui andava Dodie Smith.

Nessun dettaglio sui veri proprietari della villa è stato svelato, quel che è certo è che questa dimora, dal sapore letterario non è per tutti. Il suo prezzo d’acquisto è infatti di quasi 10 milioni di euro.