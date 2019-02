Il lavoro dei sogni esiste: pagati per testare yacht e isole private

editato in: da

Yacht, auto di lusso, isole private: chi non ha mai sognato, almeno una volta, di possederle? Oggi, questo sogno potrebbe diventare realtà. Almeno per un anno.

Il marketplace di lusso Hush Hush – che offre ai suoi clienti beni e servizi riservati ai ricchi e ai super ricchi – sta cercando une persona disposta a testare i suoi prodotti. E non stiamo parlando di caramelle: stiamo parlando di tutti quelli “oggetti” che sono uno status symbol, e che sbirciamo (sognanti) sugli account Instagram di chi ha milionari conti in banca. Ma non solo, si potrà vivere nel lusso per un anno: si riceverà anche uno stipendio di 97mila dollari, pari a circa 85mila euro.

Sarà un lavoro a tempo pieno, quello offerto da Hush Hush. Si sarà responsabili di testare, e di recensire, una gran varietà di prodotti prima che vengano messi sul sito. Prodotti che dovranno essere considerati sotto molteplici aspetti, a seconda della categoria a cui appartengono: stile, comfort, performance, compatibilità con gli altri prodotti in vendita. Si dovrà stilare un report dettagliato per ciascuno, e lavorare a fianco dei fornitori. In cambio, si sarà circondati da alcune tra le più costose proposte che il marketplace offre: castelli nella campagna francese, orologi incastonati di diamanti, superyacht, jet privati.

Perché sono poi queste, le categorie che si testerà soprattutto: aeroplani, automobili, abiti, gioielli, mobili. Il che richiede una grande passione per i viaggi, per l’arte e per la moda. Ma non solo: il candidato ideale deve avere l’occhio per i dettagli e la possibilità di viaggiare ovunque nel mondo, dal momento che dovrà testare anche diverse isole private. Infine, dovrà saper scrivere e avere un approccio professionale e naturale al ruolo. Ma, soprattutto, dovrà amare il lusso e le cose belle.

Le candidature devono essere inviate entro la fine di febbraio sul sito dell’azienda, e sono riservate a chi ha più di 18 anni. Chi sarà scelto, potrà dire davvero di fare il lavoro più bello del mondo. Durasse anche solo un anno.