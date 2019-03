Las Vegas, inaugurata la suite più cara d’America

editato in: da

Fino a qualche tempo fa, la suite più cara d’America era la Penthouse Suite del newyorchese The Mark (scelta anche da Meghan Markle per il suo contestato baby shower).

Ora, però, ce n’è una che costa molto di più di quei 75mila dollari a notte: è la Empathy Suite del The Palms Casino Resort di Las Vegas. Disegnata da Damien Hirst, di dollari a notte ne costa ben 100mila. Ed è così non solo la suite più costosa d’America, ma anche una tra le più care del mondo. O forse la più cara, se si pensa che nel 2018 la più cara era la The Royal Penthouse Suite al Presidente Wilson Hotel di Ginevra.

Prezzo a parte, la Empathy Suite è davvero straordinaria: misura ben 800 metri quadrati, e occupa l’attico e il superattico di un grattacielo con maxi vetrate, marmo bianco e vista sulla famosa Strip di Las Vegas. Ha una stanza di sale per il relax, una Jacuzzi in stile infinity-pool, e un maggiordomo a disposizione 24 ore su 24. Ma, soprattutto, ha una collezione d’arte straordinaria: dormire qui è come dormire in un museo, ed è la prima volta che una stanza d’albergo viene arredata con opere d’arte di così alto livello.

Nell’Empathy Suite ci sono alcune tra le più famose creazioni di Damien Hirst: i due squali in formaldeide Winner/Loser, The Winner Takes All (una cassa piena di diamanti), tanti teschi, il concept di Pharmacy che riproduce una farmacia. Disegnata in collaborazione con lo studio di architettura Bentel & Bentel, è un vero e proprio gigantesco appartamento: ha due camere da letto, tra bagni, diversi salotti, biliardo, calcio balilla, altalene che scendono dal soffitto, un cinema privato. E poi una terrazza enorme, con la piscina a vetri che dà la sensazione di nuotare nel vuoto, con le sue chaise-longue e la vista straordinaria.

In “omaggio”, nel prezzo della stanza, c’è compreso un credito da 10mila dollari da spendere al casino. Così, i Paperoni che possono permettersi la Empathy Suite possono provare a rientrare… della spesa!