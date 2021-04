Lady Gaga: sposa a Roma per girare il film “House of Gucci”

editato in: da

Cosa ci fa Lady Gaga con un fantasmagorico abito da sposa in giro per Roma? L’hanno vista entrare nella Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli indossando un abito bianco, con il velo sul volto, pizzi e con tanto di strascico. Una visione per i passanti che l’hanno riconosciuta, pochi, a dire il vero, visto il lockdown, ma che si sono subito accalcati incuriositi intorno alla diva.

Santa Maria in Campitelli, una splendida chiesa settecentesca, si trova nel rione Sant’Angelo, la zona del ghetto ebraico, una delle più caratteristiche della vecchia Roma, con la sua fitta ragnatela di vicoli stretti e solitari che la proteggono dal traffico.

Da qualche settimana, Miss Germanotta si trova in Italia dove sta girando il film “House of Gucci”. La popstar-attrice interpreterà, infatti, Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, fondatore della maison di moda fatto assassinare proprio dalla consorte nel 1995, finita poi in carcere.

Lady Gaga è la “vedova nera” accanto ad Adam Driver, nei panni di Maurizio Gucci, erede del celebre impero di moda. Per girare il film Lady Gaga ha visitato diverse località italiane dove sono state ambientate le scene clou della vita dei Gucci. Da Milano – dove è stata chiusa al pubblico la galleria Vittorio Emanuele – alla Valle d’Aosta alla Capitale, i cui set spaziano dall’elegantissima via Condotti al quartiere residenziale di Talenti.

Il film “House of Gucci”, diretto da Ridley Scott, lo stesso dei colossal del calibro di “Hannibal”, “American Gangster”, “Un’ottima annata” e di moltissime altre pellicole di grande successo, è tratto dal romanzo “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” di Sara Gay Forden. Nel cast stellare ci sono anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek e Jack Huston.