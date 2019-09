Isola d’Elba, fuori stagione è ancora più bella

editato in: da

Finita l’estate, l’Isola d’Elba è ancora uno spettacolo. Da settembre in poi inizia la stagione ideale per gli amanti del relax, delle spiagge isolate e anche delle camminate.

Per vivere appieno l’isola si possono percorrere i sentieri dove la natura è incontaminata, dove imbattersi in diverse curiosità storiche e dove fare una sosta di tanto in tanto sulle spiagge per gli ultimi tuffi di stagione.

Partendo proprio dalle spiagge e dalle scogliere, risalendo attraverso la macchia mediterranea e i piccoli borghi, fino a toccare le cime granitiche, l’isola offre alcuni nuovi percorsi di ogni livello.

Il Cammino della Rada è uno di questi. Si tratta di un itinerario che collega due punti simbolicamente importanti di : la Torre dePortoferraiol Martello della città fortificata di Cosmopoli con la Fortezza del Volterraio, emblema del Parco nazionale dell’arcipelago toscano. Il percorso collega una straordinaria articolazione di punti di interesse distribuiti lungo il cammino: aspetti naturali, culturali e storici, tra cui l’intera città fortificata rinascimentale, una zona termale, aree umide costiere, un giardino botanico, resti archeologici di ville marittime Romane, l’ultima traccia di antiche saline con la Torre del Sale e il molo di attracco etrusco. A questi si aggiunge una rocca medievale e la chiesa di S. Stefano alle Trane, che può considerarsi la massima espressione del Romanico pisano all’Elba.

Dalla spiaggia della Biodola, vicino a Portoferraio, fino alla spiaggia del Procchio si sviluppa invece un sentiero tra mare e spiagge dorate. Si percorre un tratto pianeggiante, a picco sugli scogli, per giungere a una galleria scavata nella roccia, molto suggestiva da attraversare, illuminata e con delle belle aperture. La prima spiaggia isolata che si incontra lungo il sentiero è Lamaia. Vi sono poi le cale di Porticciolo e Guardiola. Percorrendo quest’ultima si sale sulla scalinata che si trova al termine e che permette di attraversare la scogliera. Ha inizio poi la lunga passerella di legno sopraelevata che costeggia per tutta la sua lunghezza la spiaggia di Procchio, una delle più grandi dell’isola. Bisogna ricordarsi di portare il costume da bagno facendo una sosta in uno dei due piccoli golfi che solitamente sono semideserti.

Poco conosciuto è, infine, il percorso Capo di Stella, un anello sulla penisola dell’omonimo golfo fra Capoliveri e Lacona. Il sentiero si sviluppa interamente sulla lunga e stretta punta che separa le due ampie baie della Stella e di Lacona. Si tratta di uno dei promontori più interessanti dell’Isola d’Elba. Lungo il sentiero si ha un bel colpo d’occhio sullo scoglio dei Corbelli, regno incontrastato dei gabbiani che non mancheranno di segnalare il percorso. Arrivati in cima, la vista consente di rivolgere lo sguardo verso Est, al golfo Stella, con il lungo tratto di costa fino all’Innamorata, e verso Ovest sul golfo di Lacona con la spiaggia omonima.

La curiosità storica di Capo Stella ha come protagonista Napoleone. Si narra che l’Imperatore fosse innamorato di questo tratto di terra, fino al punto di voler recintare la base del promontorio per poter utilizzare la zona come riserva di caccia personale.

Dal 14 settembre al 3 novembre 2019 all’Isola d’Elba si tiene il Festival del Camminare durante il quale vengono organizzate brevi o lunghe passeggiate, in genere gratuite. Il calendario e il programma cambiano ogni anno, ma gli scenari dei paesaggi sono sempre spettacolari.

Per chi si trova sull’isola a settembre, dall’11 al 14 settembre a Marciana Marina si svolge Elba Film Festival che vede la partecipazione di 30 registi provenienti da tutto il mondo e a ottobre all’Hotel Hermitage, un bellissimo 5 stelle sulla spiaggia della della Biodola, si tiene Elba Drink, un evento imperdibile che prevede sfide a colpi di cocktail.