La bellezza dell’Isola d’Elba a primavera

L'Isola d'Elba è bellissima da visitare non solo in estate, quando le sue spiagge si affollano: ecco cosa fare e cosa vedere in primavera

Le giornate ricominciano pian piano ad allungarsi e le temperature sono ormai abbastanza gradevoli per stare all’aria aperta: la primavera si avvicina e torna la voglia di andare in vacanza, magari in mezzo alla natura. Una delle mete perfette per questo periodo è l’Isola d’Elba, con le sue bellezze tutte da scoprire. Se i turisti la affollano solitamente in estate, quando le sue spiagge diventano la destinazione ideale per un tuffo rinfrescante, la stagione primaverile è invece la migliore per qualche bella avventura all’aria aperta. Ecco cosa fare.

L’Isola d’Elba, natura incredibile

La primavera è la stagione perfetta per regalarsi una vacanza nella natura: con i primi raggi di sole un po’ più caldi, è davvero bellissimo fare una passeggiata o andare in bici. Sull’Isola d’Elba si può fare questo e molto altro, approfittando di un panorama spettacolare. Ci sono infatti tantissimi sentieri ideali per chi ama fare trekking o girare in mountain bike, per un totale di oltre 400 km – tutti ben segnalati e tenuti alla perfezione. Uno dei percorsi più suggestivi è il sentiero Calette Monte Calamita, che conduce alla scoperta di paesaggi meravigliosi.

Il Monte Calamita è anche un’area mineralogica di grande importanza, dove un tempo venivano estratti la magnetite, la malachite e un’infinità di altri minerali. Le sue miniere, ormai non più sfruttate da tempo, sono un pezzetto di storia assolutamente da visitare. Chi invece vuole godere di una vista mozzafiato senza dover fare troppa fatica, può semplicemente prendere la funivia che parte dal paese di Marciana e salire in pochi minuti sulla vetta del Monte Capanne, la più alta di tutta l’isola. Se è una giornata particolarmente limpida, lo sguardo si spinge sino alla Liguria e al Lazio, offrendo un panorama incredibile persino sulla Corsica.

Cosa vedere sull’Isola d’Elba

L’Isola d’Elba è sicuramente molto conosciuta per le sue spiagge, ma in primavera è ancora troppo freddo per fare un tuffo nelle sue acque cristalline. È dunque l’occasione giusta per esplorare i piccoli borghi che la punteggiano, scoprendo storie e architetture ricche di fascino. Non si può che iniziare da Portoferraio, dove le attrazioni più belle riguardano il passaggio di Napoleone Bonaparte, spedito sull’isola in esilio. Villa dei Mulini fu la residenza legata alla vita pubblica del grande imperatore, mentre la vicina Villa di San Martino venne destinata alla sua vita privata. Oggi, quest’ultima ospita il Museo dei Cimeli Napoleonici.

Un altro luogo molto affascinante è Capoliveri, un piccolo borgo arroccato sulla collina da cui si gode di una bellissima vista. Il suo centro storico, che conserva ancora l’aspetto medievale, è caratterizzato da stretti vicoli dove si affacciano botteghe artigiane e locali che offrono alcune delle specialità tipiche elbane, come il cacciucco o la schiaccia briaca, un delizioso dessert. Da Capoliveri si può percorrere una bellissima strada panoramica che conduce alla Cala dell’Innamorata, splendida spiaggetta che cela una tragica leggenda.

Infine, merita una visita il borgo di Porto Azzurro, antico villaggio di pescatori dove sorge il Forte San Giacomo, imponente fortezza eretta nel ‘600 per proteggere l’isola dall’assalto dei pirati saraceni. Molto suggestiva è poi Piazza Matteotti, uno dei centri principali della mondanità elbana: è il luogo ideale dove rilassarsi un po’ e godersi un aperitivo. Per chi vuole invece ammirare qualcosa di speciale, basta andare alla scoperta del Santuario della Madonna di Monserrato, abbarbicato su uno sperone di roccia poco lontano dal paese.