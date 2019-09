In Inghilterra è nato il primo percorso ufficiale per ammirare il foliage

editato in: da

Negli Stati Uniti, i percorsi per ammirare il foliage sono una realtà ormai da tempo. In Europa e in Italia, invece, per osservare questo straordinario fenomeno autunnale è necessario improvvisare, recandosi in quelle località circondate dai boschi e dalla natura in cui le foglie si tingono di rosso, di giallo e d’arancione.

Ecco però che, nel Regno Unito, qualcosa è cambiato. Il Wye Valley and Forest of Dean Tourism ha lanciato il primo percorso ufficiale pensato proprio per chi intende ammirare il foliage, con un obiettivo: fare della Wye Valley Area – al confine tra Inghilterra e Galles – la capitale del suggestivo fenomeno.

Così, ora è possibile esplorare la splendida regione che copre parti del Gloucestershire, dell’Herefordshire e del Monmouthshire ammirando gli oltre 20 milioni di alberi che – in autunno – cambiano il loro volto. Come fare? Basta seguire il percorso di 50 miglia (80 chilometri), che tocca dieci punti di interesse: si attraversa il fitto bosco di Symonds Yat Rock fino al punto di osservazione di The Kymin, e si seguono poi gli argini del fiume Wye sino a Tintern Abbey.

Da qui, il percorso conduce attraverso la Foresta di Dean, altopiano di forma triangolare il cui bosco è uno dei più antichi d’Inghilterra e ospita oltre 200 specie diverse di alberi. Per poi concludersi una volta che si attraversa il Kerne Bridge tornando indietro verso il fiume Wye.

«Questa regione ha una tra le più belle e ricche varietà di alberi del Regno Unito e, durante l’autunno, diventa il luogo perfetto per i “cacciatori di foliage”» ha dichiarato Paul Rutter, ideatore del progetto ed esperto in materia. «È giunto il momento di abbracciare il cambiamento delle stagioni, e di celebrare il ruolo che le piante hanno per la salute del nostro pianeta. Sono così affascinanti, gli alberi, e abbiamo ancora così tanto da imparare su di loro, sui loro ecosistemi, sulle relazioni con gli altri esseri viventi», ha concluso.

Tutte le attività locali sono state coinvolte. Il proprietario dei Wharton Cottages vicino a Ross on Wye ha deciso di ribattezzere il luogo “Leaf Peeping Cottages”, la Eastnor Pottery organizzerà seminari per plasmare l’argilla a forma di foglie, la Parva Farm Vineyard condurrà in passeggiate tra i vigneti mentre il boutique hotel Tutor Farmhouse ha creato un cocktail a tema, il Leaf Peepers Fizz.