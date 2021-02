Nonostante il Covid, nel 2021 questi 5 hotel pazzeschi apriranno comunque

editato in: da

La nuova era dei viaggi sicuri è ufficialmente iniziata e con essa tanti nuovi servizi sono stati pensati dagli hotel per gli ospiti. Dalla prenotazione facile e sicura online, al pagamento con bancomat, dal self check out alla richiesta dei servizi in camera tramite assistente vocale.

Ma le novità all’interno di hotel e alberghi non riguardano solo i servizi confortevoli messi a disposizione dei viaggiatori. Quest’anno, infatti, nuove strutture ricettive si preparano ad inaugurare in ogni parte del mondo. Tutto è pensato nei minimi dettagli, dal design all’esperienza unica da vivere all’interno delle stanze e dei luoghi comuni di questi hotel. Ne abbiamo selezionati 5 che non vediamo l’ora di provare.

Oku Hotel, Kos

Lusso realistico, è questa la proposta dell’incredibile Oku Hotel di Kos, in Grecia. E basta guardare questa fotografia per pregustare l’esperienza che la struttura offrirà a tutti i viaggiatori da questa estate. Un hotel per soli adulti con 100 camere, tra cui anche suite, piscina privata e alcune ville a disposizione degli ospiti.

Vico Milano

Anche l’Italia sarà protagonista di questa rinascita da parte delle strutture ricettive. Esemplare è Vico Milano, una guest house boutique ultra chic, con sette camere da letto, che inaugurerà questa primavera. Situata a pochi passi dal Duomo e dal quartiere della moda di Via Tortona, Vico Milano ha come obiettivo quella di offrire un’esperienza totalmente nuova agli ospiti, complice un arredamento di design che include oggetti d’antiquariato e pezzi iconici provenienti da Iran, Marocco e dal resto del mondo.

Aman New York

Chi sogna la Grande Mela potrà raggiungerla, quest’anno, pernottando all’interno di uno degli hotel più attesi di sempre: l’Aman New York. Situata tra la Fifth Avenue e la 57th Street nel Crown Building, la struttura ricettiva si prepara ad offrire una serie di servizi e di benefit ai viaggiatori che prenoteranno una delle 83 stanze dell’hotel, tutte grandissime con un camino a disposizione. Non manca la Spa, un ristorante italiano e uno giapponese e uno Jazz Club.

Ca’ di Dio, Venezia

Torniamo in Italia, questa volta per scoprire una perla di indiscussa bellezza che sta per inaugurare nella laguna del nostro Paese. Il suo nome è Ca’ di Dio, l’hotel di VOIhotels, brand di hôtellerie di lusso del Gruppo Alpitour, aprirà le sue porte in primavera e darà nuova vita alla storica dimora cinquecentesca realizzata da Sansovino sulla Riva degli Schiavoni.

Aussenansicht Hotel Palace, Engelberg

Sotto la nuova gestione Kempinski, il grand hotel dei primi anni del 1900 ritornerà in vita con un design contemporaneo che richiama la tradizione. Il Palazzo offrirà ai suoi ospiti una piscina a sfioro sul tetto e un menu gastronomico che richiama la tradizione locale di Engelberg.