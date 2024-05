Esplora la meravigliosa Giulianova partendo dal Clipper Hotel & Residence

Fonte: Clipper Hotel & Residence Spazio esterno Clipper Hotel & Residence

Stai pensando che è arrivato il momento di goderti una vacanza nelle bellezze d’Italia? Giulianova, in Abruzzo, è un luogo incantevole, immerso tra le dolci colline verdi dell’Appennino Abruzzese e abbracciato dal maestoso Gran Sasso. E, come se non bastasse, è circondata dal Mar Adriatico a cui è stata conferita la Bandiera Blu. Visitare Giulianova alloggiando al Clipper Hotel & Residence sarà un’esperienza raffinata e un’alternativa rilassante alle più famose Rimini o la Puglia, senza compromettere la bellezza naturale e i servizi di prima qualità.

Posizionato strategicamente, il Clipper Hotel & Residence di Giulianova è un punto di partenza ideale per gli amanti delle escursioni desiderosi di esplorare l’intera regione Abruzzo. Grazie allo staff preparato, sarà possibile effettuare tour in bicicletta, scegliere visite guidate all’interno dei più bei parchi d’Italia come il Parco Nazionale d’Abruzzo, il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale del Gran Sasso. Oltre ad assaporare l’ottima cucina locale e a KM0, andando alla scoperta di sapori autentici per donare al tuo soggiorno un’aura magica, lontano dal trambusto delle grandi città.

Il Clipper Hotel & Residence si distingue come una struttura versatile, adatta a soddisfare le esigenze di ogni singolo ospite: dai viaggiatori adulti, alle coppie e alle famiglie con bambini. Offre formule flessibili che spaziano dal b&b, all’all-inclusive e all’apart-hotel. Ideale anche per chi preferisce soggiornare in appartamenti residence. Tutte formule a cui è possibile apportare la massima personalizzazione delle camere e dei servizi, inclusi menù proposti dal ristorante del Clipper Hotel & Residence, adatti a specifiche diete (come celiaci AIC, vegani, allergici o per bambini in fase di svezzamento), orari estesi per la colazione e i pasti principali, spiaggia esclusiva, Mini-Club e Junior-Club per l’animazione, e molto altro.

La continua attenzione al dettaglio del Clipper Hotel & Residence continua con un personale dedicato che si impegna a garantire un soggiorno indimenticabile. Il Clipper Hotel & Residence è infatti un tre stelle lusso che si impegna ad offrire la soluzione perfetta per una vacanza al mare in Abruzzo, sia che siate in famiglia o in coppia. Tra i suoi piacevoli servizi troviamo anche una spiaggia privata con servizio di Beach Club. Animazione, ristorante, parcheggio coperto e reception 24h.

Scopri di più sui servizi offerti dal Clipper Hotel & Residence e le promozioni per l'estate