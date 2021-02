Nuovi alloggi in Italia: ecco dove apriranno gli hotel più belli nel 2021

editato in: da

Le grandi e attese aperture tutte nostrane non riguardano solo Musei e istituzioni artistiche e culturali, ma anche hotel, strutture ricettive e catene alberghiere. Questo perché c’è una gran voglia di tornare a viaggiare ed esplorare luoghi vicini e lontani, senza rinunciare al comfort di pernottare all’interno di strutture davvero speciali.

Oltre alle riaperture degli hotel che già puntellano il BelPaese, lo stop che la pandemia ha dato al comparto turistico ha fatto sì che alcune aziende approfittassero di quello che è l’anno della rinascita per inaugurare nuove strutture ricettive all’interno delle città d’arte più belle d’Italia.

Scopriamo insieme dove stanno per nascere gli hotel più belli del nostro Paese da nord a sud.

Il Gruppo Alpitour ha scelto Venezia come il luogo dove nascerà un sensazionale e unico hotel a cinque stelle curato dalla creativa Patricia Urquiola. Ca’ di Dio, questo il suo nome, verrà inaugurato in primavera e darà nuova vita alla storica dimora cinquecentesca realizzata da Sansovino sulla Riva degli Schiavoni.

In primavera, nel cuore della regione Piemonte, aprirà il boutique hotel Casa di Langa a Cerretto Langhe. Si tratta di un podere circondato da vigneti, noccioleti e frutteti caratterizzato da un design di lusso, con una particolare attenzione alla tradizione e alla sostenibilità.

Il 1 Maggio, invece, vedremo l’inaugurazione di Villa Igiea a Palermo di Rocco Forte Hotels. Affacciata sul meraviglioso Golfo, con una terrazza panoramica incredibile, la villa storica sarà caratterizzata da elementi architettonici in stile liberty che si rifletteranno anche ai suoi interni.

Belmond ha scelto, invece, Portofino per il suo nuovo hotel a 5 stelle dal nome Splendido Mare. L’interno della struttura sarà arredata completamente con elementi di design artigianali volti a preservare la tradizione locale.

Anche la capitale sarà protagonista di una grande e attesissima apertura. A scegliere Roma è stato, infatti, il luxury brand Six Senses che ha in programma l’inaugurazione di un hotel di lusso in Piazza San Marcello entro la fine del 2021. La struttura sarà ospitata all’interno di un meraviglioso edificio storico, quello di Palazzo Salviati Cesi Mellini, costruito nel XVIII secolo da Tomaso De Marchis.