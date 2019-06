5 itinerari per visitare Milano in bicicletta

editato in: da

La bicicletta è il mezzo ideale per visitare Milano. Le due ruote infatti sono perfette per evitare il traffico che caratterizza la città e godersi solamente il meglio, fra monumenti, locali e luoghi d’interesse. Ecco dunque 5 itinerari perfetti per girare la città lombarda su due ruote e ammirare le sue attrazioni.

Visitare Milano in bicicletta: 5 itinerari per scoprire la città

In un giorno oppure in una settimana, da soli oppure con tutta la famiglia: scoprire la capitale menghina in bicicletta è sempre un piacere, grazie a numerosi itinerari turistici, che arrivano anche fuori Milano e tour che ci portano alla scoperta delle sue bellezze.

1. Visitare Milano in bicicletta: i Navigli e la campagna lombarda

I Navigli di Milano, centro della movida milanese, sono il luogo perfetto da percorrere in bici. Lungo Alzaia Naviglio Grande infatti è presente una strada perfetta anche per chi è alle prime armi, completamente pianeggiante e ben asfaltata. Questa zona della città è perfetta per scoprire l’anima più cool di Milano, ma anche il suo passato, immergendosi, una pedalata dopo l’altra, nella campagna lombarda.

Ammirate il paesaggio che cambia e, se ne avete voglia, procedete lungo tutta la ciclabile sino a raggiungere Abbiategrasso, fra casupole e campi. Approfittatene per fermarvi a fare una sosta in una cascina e assaggiare i prodotti tipici.

2. Visitare Milano in bicicletta: Corso Sempione per un aperitivo

Fra le piste ciclabili più famose di Milano c’è quella che gira intorno a Piazza Castello. Prima di partire approfittatene per visitare il Castello Sforzesco in cui è custodita la Pietà Ronanini, ultima opera di Michelangelo, poi salite in sella alla vostra bici e proseguite lungo via Paolo Sarpi sino a Corso Sempione, dove potrete gustare un aperitivo da milanese doc.

3. Visitare Milano in bicicletta: i Giardini Pubblici e Villa Necchi

La zona più apprezzata dai ciclisti meneghini è senza dubbio quella fra Porta Nuova e Villa Necchi. Qui si trovano diverse piste ciclabili e il paesaggio è decisamente particolare. Partite da Piazza Gae Aulenti, una delle più famose di Milano, poi costeggiate i Bastioni e i Giardini Pubblici Indro Montanelli, infine entrate a Villa Necchi dove vi attende una visita che vi lascerà a bocca aperta.

4. Visitare Milano in bicicletta: a Tortona, il quartiere più cool

Ritrovo degli intellettuali e degli artisti, Tortona è il quartiere perfetto da scoprire in bicicletta. Da Sant’Ambrogio infatti parte una pista ciclabile che vi porterà lungo il parco e piazza del Rosario. Durante il viaggio approfittatene per fare una sosta presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, dove sono conservati i disegni del grande maestro, ma anche una collezione delle sue creazioni più geniali.

5. Visitare Milano in bicicletta: fra i grattacieli di CityLife

City Life è il quartiere avveniristico di Milano, dove vivono alcuni fra i vip più amati e discussi nell’epoca dei social, come Chiara Ferragni, reginetta di Instagram, e Fedez. I Ferragnez hanno acquistato un appartamento nel grattacielo Bosco Verticale che ormai caratterizza questa zona della città. L’itinerario ciclabile qui è piuttosto breve, ma efficace per scoprire questa piccola Manhattan. Da Piazzale Giulio Cesare addentratevi all’interno del parco e ammirate i grattacieli che svettano verso il cielo: Torre Isozaki, Torre Hadid e Torre Libeskind.

Visitare i dintorni di Milano in bicicletta

Non solo Milano, anche fuori dalla città ci sono splendidi itinerari da percorrere in bicicletta. Uno dei percorsi più belli è quello che porta fino al lago di Pusiano, per raggiungerlo uscite a nord della città e superate Machera, Arosio e infine Erba. Lungo il lago, oltre alla natura incontaminata, si può ammirare anche la casa di Giuseppe Parini, arredata con mobili antichi e custode delle memorie del grande scrittore. Al ritorno è possibile rientrare a Milano seguendo un’altra strada che consente anche di vedere Monza. Il percorso è lungo in tutto 80 chilometri e non è adatto a chi è poco allenato visto che presenta numerosi sali-scendi e tratti un po’ difficoltosi, ma ne vale la pena per ammirare il paesaggio.

In provincia di Como si trova invece il lago di Montorfano, piccolo, ma molto caratteristico, perfetto da scoprire in sella alla bici. L’itinerario di 90 chilometri è perfetto anche per chi non è uno sportivo grazie all’assenza di tratti in salita e a strade poco trafficate che si snodano fra i campi e i borghi. Il lungolago è decisamente spettacolare, l’ideale per scattare una fotografia ricordo dopo la fatica della pedalata, fare un pic nic o semplicemente contemplare le acque placide.