Inizia il tour ufficiale di Meghan e Harry in Australia

Ha inizio il primo tour ufficiale per Harry e Meghan Markle. Un lungo percorso che li vedrà impegnati soprattutto in Australia, ma non solo, fino al 31 ottobre.

Il primo tour reale di Meghan Markle e del Principe Harry è ufficialmente iniziato. Ben 11 tappe per la coppia, nell’arco di soli 15 giorni, per un totale di 76 eventi. Una sorta di battesimo del fuoco per l’ex attrice di Hollywood, che dovrà farsi forza e resistere a costanti apparizioni pubbliche fino alla fine di ottobre. Tanto più che Kensington Palace ha appena annunciato che la coppia è in attesa di un figlio.

Una tappa importante, immancabile per Harry, è quella degli Invictus Games, che si terranno dal 20 al 27 ottobre a Sydney. Una manifestazione sportiva con protagonisti veterani da tutto il mondo, con disabilità permanenti. Proprio durante questi giochi, lo scorso anno a Toronto, i due fecero il proprio debutto ufficiale come coppia, e oggi vi si presentano da marito e moglie.

Sydney sarà la prima tappa del loro viaggio, con partenza da Londra su un volo di linea. Previsti un bel po’ di cambiamenti al programma rispetto all’ultima visita di Harry. Al tempo era single e oggi, da Duca e affiancato dalla sua giovane moglie, non potrà dedicarsi al rugby e altri eventi simili. A palazzo hanno studiato l’itinerario per una coppia di sposi.

Il tour avrà inizio il 16 ottobre, con una visita presso l’Admiralty House di Sydney, ovvero la residenza di Sir Peter Cosgrove, governatore generale australiano, e sua moglie. La coppia reale sarò loro gradita ospite.

Harry e Meghan si recheranno inoltre presso il celebre Taronga Zoo, dove potranno divertirsi a coccolare due koala. La struttura fa parte del Taronga Institute of Science and Learning, dove molti scienziati danno il proprio contributo alla lotta alla sopravvivenza delle specie, boicottando i traffici illegali di animali.

A conclusione del primo giorno, i due avranno modo di assistere alle prove del Bangarra Dance Theatre, alla Sydney Opera House, con un ricevimento serale all’Admiralty House.

Nel loro secondo giorno, il 17 ottobre, faranno tappa a Dubbo, al Royal Flying Doctor Service, dove potranno incontrare molti contadini locali, che affrontano ogni giorno le conseguenze della siccità del territorio. Fianco a fianco con persone comuni a Victoria Park, durante un picnic, per poi far visita a una scuola per migliorare la formazione scolastica dei giovani appartenenti alle popolazioni aborigene australiane. Gli studenti avranno inoltre modo di giocare con Harry e Meghan, che gioveranno di questo svago al fianco dei bambini, prima di tornare ai propri doveri.

Il 18 ottobre si recheranno presso la Government House di Melbourne, dove prenderanno parte a un ricevimento ufficiale. Faranno poi visita a un particolare cafè, impegnato nell’integrazione dei giovani aborigeni, ai quali viene offerto un programma d’addestramento.

Incontreranno ancora degli studenti, impegnati in programmi di sostegno, per poi salire a bordo di un tram per raggiungere la spiaggia di Melbourne, nella parte meridionale. Qui avranno un confronto con i volontari che sorvegliano la spiaggia e ne tutelano la bellezza paesaggistica.

Il 19 ottobre nuovamente a Sydney, con visita alla Bondi Beach, dove i due incontreranno i membri di un noto gruppo di surfisti, i OneWave, coinvolti in programmi per i malati mentali. In merito a questo delicato tema, prenderanno parte al Fluro Friday, un vento durante il quale tutti possono condividere le proprie difficili esperienze. Ore trascorse in spiaggia, tra sensibilità, surf e yoga, per una vera e propria giornata da surfisti australiani.

Harry dovrà inoltre ‘scalare’ il celebre Harbour Bridge, al fianco del primo ministro Scott Morrison, per gli annuali Invictus Games, per poi recarsi presso la residenza di Morrison, la Kirribilli House.

Il 20 ottobre avranno inizio gli Invictus Games, con la coppia che si recherà su Cockatoo Island, per la Juaguar Land Rover Driving Challenge. La sera saranno presenti alla cerimonia inaugurale della manifestazione sportiva, con Harry chiamato a tenere un discorso.

Il giorno seguente, il 21 ottobre, saranno invece presenti tra i protagonisti dei giochi, per poi recarsi a un ricevimento ufficiale nella residenza The Domain, ospiti del primo ministro. L’ultima giornata australiana sarà il 22 ottobre, con Harry e Meghan in visita a Queensland Fraser Island, nota anche con il nome di K’gari, dove incontreranno i rappresentanti della popolazione originaria dell’isola, i Butchulla, oltre al premier di Queensland, in una cerimonia di benvenuto.

Potranno in seguito visitare uno degli splendidi laghi di Fraser Island, incontrando gli anziani dell’isola, oltre ai park rangers. In seguito nuova tappa in spiaggia, dove potranno saperne di più della storia dell’isola, concludendo la giornata con una romantica passeggiata a Kingfisher Bay Jetty.

Un lungo viaggio ufficiale, che metterà davvero alla prova la coppia, che dovrà in seguito completare le restanti tappe del loro primo viaggio ufficiale, recandosi alle Fiji, a Tonga e in Nuova Zelanda, nei nove giorni restanti di ottobre.