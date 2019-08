Il “Guardian” consiglia l’Italia: Val Trebbia e Sperlonga sono i luoghi da vedere

editato in: da

Ci sono giornali che hanno da sempre una certa nomea come fulcro dell’editoria mondiale, e se vieni in qualche modo citato oltreoceano, entri nell’Olimpo delle top ten.

E proprio nel mese di luglio, l’Italia ha vinto l’oro (questa volta solo virtuale), nei paesi da visitare secondo il Guardian (o meglio, i suoi attenti lettori). Nello specifico, tra le 10 imperdibili mete “particolari”, ci sono la Val Trebbia e Sperlonga.

Vincono le due pole position davanti a Berat (Albania), Ocrida (Macedonia settentrionale), Laroles (montagne Alpujarra in Spagna), Lapa dos Dinheiros (Portogallo), Arcadia (Grecia), Zeeland (Paesi Bassi), Ardenne (Belgio), Sarajevo (Bosnia Erzegovina). Ma cosa dice il Guardian sull’Italia? (E cosa aggiungiamo noi?).

Sulla Val Trebbia viene scritto che sia un angolo tranquillo d’Italia, definito da Ernest Hemingway “la valle più bella del mondo” costellata da castelli, frazioni e rovine romane. Attraversata dalle splendide acque del fiume Trebbia, è caratterizzata dalla maestosità medioevale dell’abbazia di Bobbio, fondata dal monaco irlandese Columbanus. Tra gli sport il nuoto, il kayack, le escursioni e la bicicletta, mentre sottolineano la bontà del Gotturnio, i funghi porcini, la focaccia ligure e il culatello (specificando, da bravi americani lontani dalla dieta mediterranea, che si tratta di un prosciutto ma più buono di quello conosciuto).

I nostri consigli: il percorso del fiume Trebbia è talmente bello che andrebbe seguito lungo le sue coste. Si incunea dentro profonde gole andando a formare anse alternate a numerosi laghetti, scorrendo addirittura per ben centodieci chilometri sino a confluire nel Po. Ricco di pesci, è un luogo ideale per gli appassionati di pesca (ma anche il rafting e la canoa sono notevolmente praticati).

Da vedere, tutte le splendide architetture civili (non solo la cattedrale), tra cui la basilica della Beata Vergine dell’Aiuto, la chiesa di Sant’Agata e il Santuario della Madonna delle Grazie, il Castello Malaspina e i numerosi castelli tra cui il Castello di Calendasco, il Castello di Rivalta e il Castello di Malaspina.

Per Sperlonga invece, ci si sofferma sulla graziosa cittadina fatta di strade tortuose e collinari con case in pietra bianca, in gran parte abitate degli abitanti del luogo, piena di gelaterie e pizzerie. La sua spiaggia regala magnifici tramonti con vista sul Monte Circeo, dove sono da scoprire le grotte come la Grotta delle Capre (il nome è davvero legato agli animali che fin dall’antichità si sono nascosti al suo interno).

I nostri consigli: sulla Riviera di Ulisse, Sperlonga è un bellissimo borgo sul mare del Circeo. Il centro storico è un posto indimenticabile tra i suoi vicoletti tutti bianchi, gli archi e le piccole scale in pietra che si inerpicano presentandoti inaspettati scorci del mare. Da vedere, la chiesa di Santa Maria ed il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga che offre ai visitatori i resti ritrovati nella vicina Grotta di Tiberio e altri resti di epoca romana.

Torre Truglia, è l’antica torre d’avvistamento collegata al centro storico da un piccolo ponte. La sua costruzione risale al 1500 e oggi è visitabile solo su prenotazione perché è l’attuale sede del Centro Educazione dell’ambiente Marino del Parco Regionale Riviera d’Ulisse. Nelle sue vicinanze si trovano anche Torre del Nibbio e Torre di Capovento. Per finire, andate a vedere la Villa di Tiberio e la sua grotta, due attrazioni peculiari ricchi di storia e di arte.

Più che una cittadina da visitare, Sperlonga resta una cittadina tutta da vivere. Le due porte di accesso, Porta Carrere e Porta Marina ti danno il benvenuto in questo luogo, dove il tempo si ferma, e non ti serve nemmeno l’orologio al polso.