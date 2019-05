Grimaldi lancia la crociera fitness da Civitavecchia a Barcellona

editato in: da

In genere, crociera fa rima con buon cibo e con relax. Ma c’è una navigazione che, invece, è studiata ad hoc per le fitness-addicted: è la Grimaldi Dance Fit Cruise.

Più che una crociera, la Grimaldi Dance Fit Cruise è una “fitness convention” dedicata allo sport, al benessere e al relax. Si navigherà tra Civitavecchia e Barcellona, con un fitto programma fatto di lezioni teoriche e pratiche tenute da master trainer di fama internazionale. La nave è la Cruise Barcellona, e per l’occasione sarà vestita con un abito di divertimento e di formazione, perfetto per ospitare stage, corsi e dimostrazioni delle più nuove discipline del fitness internazionale.

A bordo della Grimaldi Dance Fit Cruise ci saranno anche club, discoteca e casinò. Il tempo della navigazione scorrerà tra allenamenti, trattamenti di bellezza, concorsi, premiazioni e numerosi svaghi. L’appuntamento è sabato 13 luglio alle 22.00 al porto di Civitavecchia, per una prima nottata all’insegna del divertimento grazie al DJ set di Alex Pavone. Il giorno successivo si farò scalo a Porto Torres e si proseguirà poi la navigazione verso Barcellona, dove si arriverà la sera per trascorrere la nottata in una tra le discoteche più glamour della città.

Lunedì 15 luglio, la nave rimarrà ancorata a Barcellona per una giornata libera, alla scoperta della capitale catalana e dei suoi monumenti (basti pensare alle opere di Gaudì). Il giorno successivo si farà rientro a Civitavecchia, dopo una giornata di lezioni di fitness e di danza. I prezzi, a persona, partono da 265 euro e tutte le informazioni si trovano sul sito dedicato.

Le crociere a tema, del resto, sono ormai una tendenza sempre più forte: se prima si parlava prettamente di crociere per single, oggi ci sono navigazioni studiate su misura per appassionati dei più diversi temi. C’è la crociera per chi ama i gatti, la Meow Meow Cruise, e ci sono le tantissime crociere musicali: se Grandi Navi Veloci ha lanciato la mini-crociera per i fan di Vasco Rossi, la Norwegian salperà il prossimo 8 agosto da Barcellona con la crociera-concerto dei Belle and Sebastian. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, per chi sceglie di viaggiare a bordo di una nave.