Gatlinburg SkyBridge, il ponte pedonale sospeso più lungo degli USA

Il 17 maggio, negli Stati Uniti, sarà inaugurato un ponte pedonale che promette d’essere spettacolare: è lo SkyBridge, sulla cima del Glatinburg SkyLift.

Sarà il ponte pedonale più lungo di tutti gli Stati Uniti, il Glatinburg SkyBridge. E la vista promette di togliere il fiato: il contesto è infatto quello delle Great Smoky Mountains, catena montuosa che segna il confine tra Tennessee e Carolina del Nord il cui parco nazionale è tra i più visitati dell’intero Paese.

Lungo più di 200 metri e costruito a 45 metri d’altezza tra le cime delle Smoky Mountains, il nuovo ponte pedonale è sconsigliato ai deboli di cuore. Ed è l’ideale, per chi vuole vivere un’esperienza adrenalinica e mozzafiato nel cuore della natura. Soprattutto, è una vera attrazione nella sua parte centrale che – ricoperta con pannelli di vetro – permette di vedere al di sotto.

A percorrere il Gatlinburg SkyBridge pare d’attraversare il cielo, letteralmente. I visitatori saranno liberi di camminarvi sopra secondo i loro tempi, fermandosi ad ammirare la vista e scattandosi selfie per ottenere sui social un boom di like. Così, lo SkyLift Park – che, dal centro della città, conduce sino in cima alla Crocket Mountain – diventa ancor più imperdibile.

Perché non solo aprirà presto il ponte pedonale: il 17 maggio verrà inaugurato anche lo SkyDeck, un ampio terrazzo panoramico con posti a sedere all’aperto, uno spettacolare bar e un negozio di souvenir, proprio sulla cima della Crockett Mountain. Da qui, si potrà godere di una vista privilegiata sulle Smoky Mountains, si potrà sorseggiare un bicchiere di birra la sera, mentre Gatlinburg s’accende di luci. Oppure acquistare un sandwich, e gustarselo riempiendosi gli occhi coi colori del foliage.

Anche se, la vera nuova attrazione, sarà quel ponte pedonale più lungo di tutti i suoi “fratelli” che in Nord America si possono trovare. E poco importa che non abbia la lunghezza dell’Europaweg – che coi suoi 494 metri e 65 centimetri è il più lungo del mondo, e che si trova in Svizzera nel Canton Vallese – o che non sia spaventoso come il ponte di vetro cinese della provincia di Hebei: le emozioni saranno comunque uniche.

Il biglietto per accedere allo SkyLift Park, e dunque al ponte pedonale, è di 19.95 dollari per gli adulti, 14.95 dollari per i bambini tra i 4 e gli 11 anni, 17.95 dollari per gli over 65 e gratuito per i bambini sotto i 3 anni.